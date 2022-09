El exfutbolista Luis García aseguró que Irapuato merece que regrese el equipo a la primera división. Dijo solo hace falta voluntad

Nayeli García

Irapuato.-“Irapuato es de primera división”, afirmó el ex futbolista Luis García durante su visita a Irapuato, con el motivo de la inauguración de las canchas de fútbol del ex árbitro y ex regidor, Francisco Chacón.

Luis García compartió que cuando entraba a Irapuato pasó por el estadio Sergio León Chávez. Ahí le vinieron a la mente varios recuerdos de cuándo él enfrentó al Irapuato. Por ello considera que la ciudad necesita y merece tener un equipo de fútbol de primera división.

“Queda la esperanza de que Irapuato pueda jugar en donde pertenece y dónde merece. Irapuato es de primera división, esta ciudad históricamente tiene jerarquía, tiene historia y tiene todo para poder seguir”, comentó.

Solo hace falta la voluntad para que regrese el Irapuato

El también comentarista de fútbol consideró necesaria la voluntad de todas las partes involucradas y que se junten n un proyecto de fútbol profesional para Irapuato, “(el estadio) está en remodelación, de alguna manera está todo en stand by. Pero tiene todos los elementos para tener un equipo de primera división”.

Luis García no quiso adentrarse en los motivos que detienen el fútbol en la ciudad fresera y mucho menos en los temas políticos que llevaron a que el Irapuato desapareciera. Ya que dijo no que no es su área. No obstante, tiene la esperanza de que se consolide un buen proyecto para la ciudad.

Asimismo, mencionó que el deporte es muy importante para el desarrollo de los niñas y niños, por lo que proyectos como el de ‘Cascarita 7’ de Chacón es una oportunidad para fortalecer ese espíritu deportivo de los niños y niñas.

