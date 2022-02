En su mañanera, López Obrador reconoció que hay evidencia de los 17 fusilados en Michoacán, pero dijo que no se encontraron los cuerpos

Ciudad de México.- Aunque en redes sociales circula un video en el cual se observa un comando que fusila a 17 personas, los cuerpos no se encontraron. No obstante, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay evidencia de ello y ya iniciaron la investigación al respecto.

“Primero esperar a que tengamos la información. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos”, dijo y agregó: “Todavía no tenemos información. No sabemos si ocurrió porque no se han encontrado cuerpos, pero sí evidencias como dos vehículos, casquillos. En unas bolsas, partes de seres humanos, pero no tenemos más”.

Presuntamente, las personas fusiladas estaban en un velorio en la población de San José de Gracia en Marcos Castellanos, Michoacán. De acuerdo con versiones recabadas, varios hombres armados llegaron a un domicilio particular en donde estaban reunidas las víctimas en un velorio.

Según un video en redes sociales, los presuntos sicarios se preparan desde diferentes ángulos para disparar contra una fila de personas frente a una vivienda. Por el momento, se habla de 17 personas fallecidas y un número aún indeterminado de lesionados.

López Obrador refirió que en la reunión del gabinete de seguridad que se realizó esta mañana, el gobierno y la Fiscalía de Michoacán informaron que no localizaron los cuerpos que presuntamente fueron fusilados.

Fusilados en Michoacán: López Obrador

Sin embargo, en el lugar sí hay evidencia de que hubo un enfrentamiento, pues hay casquillos y manchas de sangre.

Al cuestionarle si existe la posibilidad de que el video sea falso, dijo desconocerlo. No obstante, dijo “desear con su corazón que no sea como lo están diciendo los medios”.

Finalmente, sobre los fusilados en Michoacán López Obrador comentó que se espera que hoy se tenga más información sobre este tema por parte de la Fiscalía de Michoacán.

Otro video evidencia una camioneta del mismo presunto grupo armado recogiendo los cuerpos. No obstante, hasta la fecha, ninguno ha sido confirmado.

Desde hace un par de años, Michoacán está bajo fuego por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Nueva Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estos se enfrentan por el control de actividades ilícitas en la región.

