Empleados de funerarias en Irapuato denunciaron que los empleados del IMSS les ponen muchos requisitos

Irapuato.- Trabajadores de agencias funerarias de Irapuato reportaron un presunto conflicto de intereses. Esto durante la entrega de cuerpos en la clínica del IMSS ubicada en Avenida Reforma. Los guardias de seguridad de la empresa H Vico, condicionan el trámite a empresas funerarias con las que presuntamente tienen acuerdos irregulares.

El miércoles pasado empleados de una agencia funeraria tuvieron que esperar más de 3 horas para poder retirar la pierna amputada de un paciente que se encontraba en el IMSS de Avenida Reforma. Esto cuando el trámite era muy ágil.

“Nos presentamos con una carroza para recoger la pierna, pero al encargado de seguridad de la empresa H Vico no le pareció bien. Decía que no era una carroza. Se cambió la carroza por una Durango, pero como es roja dijo que no le parecía. Se volvió a cambiar por una carroza Honda Pilot. todas las carrozas cumplen los requisitos tienen el nombre de la empresa y RFC. El encargado nos dice nuevamente que no era visible el RFC, aunque se lo mostré. Total, que después me dijo que quería un tarjetón. Le respondió que los tarjetones son para los taxistas no para funerarias y pide requisitos nuevos. Le pedí que hiciera un escrito para sin problemas cumplir. Hasta que llega el familiar del paciente a comentarme que antes el mismo guardia le había ofrecido que contratara a una agencia funeraria y le respondió que ya tenía una. El vigilante le respondió pues a ver si pueden sacar la pierna”, comentó el trabajador de la funeraria.

Denuncian requisitos en clínica

Después de 3 horas finalmente se cumplimentó el trámite. La situación se repitió este jueves, con los empleados de otra agencia funeraria que demoró más de 4 horas en retirar un cuerpo de la clínica.

Ante la situación, los trabajadores de la funeraria se reunieron con directivos del IMSS.

“Se habló con la directora del Seguro Social. Nos dijo que cumpliéramos los requisitos que pusieran los guardias, aunque sabemos que no son trabajadores del Seguro sino de una empresa privada. Le respondimos que nos hicieran saber los requisitos con anticipación. Fue hasta más tarde que pegaron una serie de requisitos en el Seguro. Lo que nos parece injusto es que sin previo aviso se hagan estos cambios. Sobre todo, que quieran solapar una irregularidad al casi obligar a los familiares de personas que fallecen o amputados a contratar los servicios con determinada agencia”, comentaron los trabajadores de las agencias funerarias en Irapuato.