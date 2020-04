Funeraria apila cadáveres en el patio ante la mirada de los niños

Redacción

Nueva York. – Una funeraria en Brooklyn apiló en el patio a veinte cadáveres debido a que sus instalaciones se encontraban saturadas a raíz de los muertos que deja atrás el coronavirus.

Un residente local, que se encuentra a una cuadra de este lugar, se quejó de que hasta sus hijos pequeños podían ver los cuerpos en bolsas sobre camillas.

Dijo: “Los niños que pasan pueden verlos. Estaba tan disgustado que me colé y vi cuerpos en bolsas sobre camillas, sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron por coronavirus o no, pero, si lo hicieron, el virus está circulando en el aire”.

El propietario comentó que ya tenían cuarenta cuerpos dentro de la funeraria por lo que se vio en la necesidad de tomar esta medida. Muchas personas en Nueva York optan por cremar a sus muertos debido al colapso de estas funerarias, aunque eso representa un problema para los crematorios, que se encuentran también abarrotados.

En EEUU apilan los cadáveres en la calle, según el New York Post. Vecinos de #Brooklyn #NuevaYork se escandalizan al ver 20 cadáveres apilados a las puertas de una funeraria por carecer de espacio dentro. pic.twitter.com/0iFMll7Gou — Frank Ernesto 🇨🇺 (@ExploradorCuba) April 20, 2020

G.R