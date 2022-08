La directora de la Fundación Corazón Animal señaló que la autoridad como las asociaciones civiles buscan atender la problemática

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante el alto número de sacrificios de perros o gatos que deambulaban por las calles, la directora de la Fundación Corazón Animal de la capital, Paulina Abascal manifestó que aún falta crear mayor conciencia en la ciudadanía. Además, destacó que no se debe dejar toda la responsabilidad a las autoridades o a las asociaciones rescatistas.

Paulina Abascal mencionó que, durante la pandemia en el 2021, se incrementó el número de reportes de abandono de mascotas por parte de las propias familias, que entregaban a sus perros al Centro de Control Animal. Al parecer esta situación se puede atribuir a la crisis económica que se derivó de la contingencia sanitaria.

Por si no lo viste: ¿Amor animal? En Guanajuato se sacrifican 44 perros y gatos callejeros al día

Agregó que, de las capturas de perros que hacen los Centros de Control Animal, el mayor número vienen de reportes hechos por los propios dueños.

“No es el animalito que está sin ninguna familia, a mí me decían que llegaban camadas o nos piden ir al predio y es propiedad privada a ir a capturar a sus animales. Yo creo que esa información la tendría que saber la sociedad, para no estigmatizar tampoco el trabajo que hacen los Centros de Control. Al final este es el resultado de la misma sociedad. Yo lo he visto en el santuario, en cuánto la gente lo empezó a identificar, me fueron a abandonar animales que eran propios”, señaló.

Sacrifican a más de 38 mil

De 2020 a mayor del 2022, en la entidad se sacrificaron 38 mil 120 perros y gatos. A nivel estatal se matan a mil 314 animales en nueve municipios que disponen de Centros de Control y Bienestar Animal. León es el municipio en donde más sacrificios de perros se realizaron con 16 mil 502, seguido de Irapuato.

Al respecto, la directora de la Fundación Corazón Animal señaló que la autoridad como las asociaciones civiles han hecho diversos esfuerzos para atender la problemática.

Lee también: Hombre agrede a miembro de ‘Huellitas UG’ al reclamar a un perro abandonado

Foto: Archivo

“No le podemos dejar todo a la autoridad como tampoco le podemos dejar todo a las asociaciones y ahí entramos en temas legislativos. En cuestión de la ley estatal, de los reglamentos porque la gente también empieza a abandonar y no ve ninguna consecuencia”.

Por ello, manifestó la necesidad de que se revise la normativa estatal y los reglamentos para que se consideren sanciones a quienes abandonen a sus mascotas.

EZM

Lee también: