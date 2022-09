César Prieto Gallardo afirmó que está por hacer varios cambios de funcionarios de primer y segundo nivel en su administración

Salamanca.- El alcalde César Prieto Gallardo anunció que habrá cambios en su administración.

“No tengo compromiso con nadie. Cuando invité a los directores les dije que vienen con gusto y con ese mismo gusto se van a ir, porque a mí no me manda nadie, ni me dicen a quién pongo y a quien quito. Esa es la ventaja de venir libres”, precisó.

Dijo que dejarán el cargo funcionarios de primero y segundo nivel, aunque no adelantó cuántos ni quienes, pero sí aseguró que serán varios. Además, precisó que la evaluación del desempeño de los empleados de su Gobierno continúa.

“Les dije: ‘Pónganse las pilas’. Me di cuenta, ahorita que estoy revisando sus propuestas para el presupuesto del 2023, que hubo muchos que no hicieron su tarea y solo se basaron en el presupuesto actual y copiaron y pegaron”, afirmó el alcalde.

“Les dije: ‘Oyes, es al revés. ¿Tus acciones encaminadas al programa de gobierno cuáles son? Haz tus cuentas y ponga cuánto se requiere para tal programa o proyecto’. Yo habló muy claro, yo soy así. Estoy contento con el trabajo en general de la administración, pero habrá cambios”, aseguró.

Al mes pasado, iban 150 despidos en la Administración de César Prieto

Apenas el mes pasado, el oficial mayor Alejandro Cuna Carranco informó que desde el inicio de la administración y por la transición a este gobierno, unas 150 personas dejaron la administración.

De ellos, el 95 por ciento aceptó el finiquito que se les ofreció. El restante 5 por ciento llegó a la primera instancia laboral, y se acordó su salida sin mayor problema. Informó que seguirían las evaluaciones de desempeño, que serán constantes.

