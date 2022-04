La directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social informó que los dos funcionarios de la UG presentaron su renuncia tras la manifestación

María Espino

Guanajuato.- Tras la manifestación de alumnos de la Preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, en la capital, por el trato que autoridades universitarias les dieron al denunciar haber sido víctimas de acoso sexual por parte de un compañero, dos funcionarios presentaron su renuncia a la Coordinadora de Igualdad y la titular del Programa Institucional de Igualdad.

“Estas personas decidieron renunciar a la institución el día de ayer (martes), sensibles, empáticas por esta percepción que se tuvo. Y ya no forman parte de nuestra institución. Son dos personas: era la Coordinadora de Igualdad y la titular del Programa institucional de Igualdad”.

Armida Balbuena Cisneros, Directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la UG a la que está adscrita UGénero, en entrevista reveló lo anterior y aseveró que fue un acto de empatía por parte de los ex funcionarios ante la situación suscitada entre los alumnos de la escuela preparatoria oficial.

Disculpa pública

Además comentó que ya dieron la disculpa pública a los alumnos agraviados, tal como se acordó durante la reunión efectuada el lunes durante la manifestación en el Edificio Central; disculpa que realizaron ante un grupo representativo de los afectados en el patio de estudios de dicho inmueble.

La funcionaria de la UG apuntó que en todo momento respetaron la petición de los jóvenes de no hacer público sus rostros, aunque mencionó que durante la disculpa pública, los muchachos estuvieron grabando y si ellos lo hacen público ya será su decisión, pero remarcó que como institución, al tratarse de menores de edad no pueden vulnerar su imagen si ellos no lo autorizan.

“Ayer (martes) yo me reuní con la comunidad estudiantil y ofrecí la disculpa pública respecto a estos asuntos, en el patio de estudios, públicamente. Ellos nos pidieron que fuera de esa naturaleza, grabaron y también como expresa el señor rector (Luis Felipe Guerrero Agripino) grabaron la disculpa pública y la tienen”, señaló Armida Balbuena.