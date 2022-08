La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad pidió que se pudieran realizar evaluaciones a los funcionarios de Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, señaló la pertinencia de que quienes aspiran a un cargo de elección popular y funcionarios de Guanajuato, estén sujetos a evaluaciones. Casi como un esquema de exámenes de control y confianza.

Aunque dijo no referirse a un caso en específico, señaló que, en cualquier nivel de la administración municipal, se requiere de gente buena y sana. Que tenga como objetivo hacer su trabajo de forma correcta sin ningún tipo de compromiso.

“A título personal, siempre he creído y no hablo en un caso en particular, que quien aspira incluso desde los puestos de elección a desempeñar el servicio público, pues sí tendrían que tener una evaluación. Lo que hoy necesitamos son funcionarias y funcionarios, incluidos alcaldes, diputados, en cualquier nivel de la administración municipal. Necesitamos gente buena, gente sana, que tenga como objetivo proteger a la ciudadanía en el caso de los delitos. Sobre todo hacer su trabajo de forma correcta sin ningún tipo de compromiso”.

Foto: Lourdes Vázquez

Ante ello, señaló que valdría la pena que, si no son controles de confianza, entonces se pudieran realizar algún otro tipo de evaluación a los funcionarios de Guanajuato. También valoraciones psicométricas o sociales, y que los funcionarios públicos acreditaran no solamente capacitación, sino un entorno sano.

“Si no son controles de confianza, que para mía sería lo ideal, digo yo he pasado como 10 o 15, valdría la pena que otras personas lo hicieran, dado que tienen incluso más responsabilidad de la que yo he tenido”, externó.

Se tiene un estado de Derecho

Sobre la detención y vinculación a proceso del hijo de la regidora de PAN, Cristina Villalobos, acusado del delito de extorsión, Huett reiteró su postura al señalar que en Guanajuato prevalece el estado de Derecho.

Insistió en que la Fiscalía General del Estado es la instancia que puede brindar mayor información respecto al caso. Esto luego de que el pasado 10 de agosto, el adolescente que extorsionaba a comerciantes de la Central de Abastos fue detenido.

Tras un comunicado de prensa emitido por la Dirigencia Estatal del PAN, se confirmó que el menor apodado ‘El Patrón’ es hijo de la regidora Cristina Villalobos. Ante ello, se le pidió que presentará su licencia al cargo.

María Cristina Villalobos Foto: especial

Entrevistado sobre el tema, el diputado del PAN, Martín López Camacho, señaló que cualquier funcionario público del PAN, debe tener una rectitud intachable en su actuar.

“Si esto de alguna manera puede, de alguna manera perjudicar la posición de la regidora, pues tendría que solicitar esa licencia y que se hagan las investigaciones y que se deslinden las responsabilidades y ya después el partido tomará una decisión final”, dijo López Camacho.

En Celaya se han hecho bien las cosas

Por otra parte, y ante los hechos de violencia registrados en Celaya, Sophia Huett afirmó que la estrategia de seguridad implementada en dicho municipio ha sido la correcta.

Dijo que parece que a los medios de comunicación les gusta mucho Celaya, para generar cierta percepción respecto a que fue la ciudad en donde hubo disturbios durante el martes 9 de agosto con las quemas de Oxxos y vehículos en varios municipios, y que sea un tema recurrente en la opinión pública, cuando las cosas se han hecho bien.

