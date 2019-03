Funcionarios de Celaya no corren riesgo, pero deben cuidarse: Paniagua

Aunque a decir de la alcaldesa en el municipio no hay amenaza de ningún tipo para su administración, recordó que deben cuidarse como ‘cualquier ciudadano’

Roberto Lira

Celaya.- “El asesinato de cuatro funcionarios públicos de Salvatierra no representa un riesgo para los funcionarios de Celaya, sin embargo, como cada ciudadano, deben tener cuidado”, señaló la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez.

El pasado lunes, tras un ataque directo asesinaron a Mario N, jefe de Gabinete; Héctor N, titular de Desarrollo Institucional; Isaac N, director de Construcción a la Comunidad; y Fernando N, todos funcionarios públicos del municipio de Salvatierra, sin embargo, este hecho no alarma a la administración municipal de Celaya ni se ha contemplado reforzar la seguridad de sus funcionarios.

“Hechos lamentables, es lo que puedo decir, y que se hagan las averiguaciones correspondientes. No lo hemos visualizado en ningún momento (el aumento de seguridad), nosotros no hemos tenido amenaza de ningún tipo, creo que estamos trabajando de manera normal y ahorita a seguir nuestras actividades, hay que desgastarnos en nuestro trabajo”, señaló la alcaldesa.

Asimismo aseguró que ninguno de los integrantes de su gabinete le ha manifestado temor o que hayan recibido amenazas y todos se encuentran trabajando como todos los días, pero dijo que deben ser cuidadosos como todos los ciudadanos.

“Los funcionarios también somos ciudadanos como cualquiera, todos tenemos que tomar precauciones en la medida de nuestras posibilidades y necesidades, yo no lo visualizó (tomar medidas extraordinarias de seguridad) en ese sentido y no hemos tenido ningún encuentro no positivo”, resaltó la edil.

Trabajando en seguridad

En cuanto a la seguridad del municipio, comentó que tras la detención de ‘El Agus’, presunto operador de huachicoleros de Santa Rosa, espera que los índices de violencia y robo de vehículos disminuyan en Celaya, e instó a las dependencias correspondientes a seguir realizando las averiguaciones que se tengan que hacer.

Además, Paniagua Rodríguez informó que la mañana de este martes tuvo una reunión con autoridades federales respecto al tema de seguridad donde se habló de la correcta vinculación que se debe seguir dando a través de las diferentes instancias de gobierno.

Igualmente, dijo que se le informó de la llegada de entre 200 y 600 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad del gobierno federal que se estarían incorporando esta misma semana a los trabajos de seguridad en el municipio.

