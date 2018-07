Funcionarios de casilla exigen pago al PVEM; el partido se niega

Los afectados, quienes señalaron que les ofrecieron entre mil y mil 500 pesos por la jornada electoral, amenazaron con interponer una denuncia si no les cumplen; dirigente dijo que el partido no ofreció ningún tipo de gratificación

Daniel Vilches

León.- La mañana del martes, aproximadamente 50 personas se presentaron a las oficinas del Comité Directivo Estatal del PVEM en León para reclamar el pago que se les prometió por ser representantes de casillas el primero de julio.

Los inconformes narraron, sin dar el nombre de quien los reclutó, porque no lo recordaron, que se les ofreció entre mil y mil 500 pesos por participar en la jornada electoral.

Comentaron que los funcionarios del PVEM les hicieron larga la espera, y que desde las ocho de la mañana llegaron a las instalaciones para recibir su pago.

Poco a poco las personas comenzaron a retirarse, pues tenían otros asuntos que atender o ir a su trabajo.

Los inconformes son habitantes de las colonias 10 de Mayo, León I, El Potrero y Santa Rosa.

Las personas que se presentaron al lugar contaban con las hojas y documentación que los acreditaban como funcionario de casillas y amenazaron que de no recibir su pago, interpondrán una denuncia contra quien resulte responsable.

“No ofrecimos gratificación”

Vanessa Sánchez, secretaria de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, negó que el partido haya ofrecido pagar las sumas ya mencionadas, y consideró que esto podría ser la estrategia de algún otro instituto político.

“Nosotros de hecho, no ofrecimos ningún tipo de pago de gratificación a cambio de la representación de casillas, tan es así que tenemos los recibos de gratuidad que nos pide el INE, y estamos haciendo el escaneo para subirlo al sistema de todos nuestros representantes y la verdad es que desconozco porqué estas personas están aquí y porqué están alegando. Me parece que puede ser como estrategia de algún otro partido que nos haya mandado gente porque nosotros no dimos gratificación”, declaró.

Por lo anterior, la funcionaria del Verde, comentó que el partido se deslinda de este tema y que esperará a que las autoridades pertinentes aclaren la situación.

