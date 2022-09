La Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio espera que los involucrados en el proceso se sientan observados para evitar la corrupción

Silao.- Al hablar acerca del caso de la joven que habría sido atacada en la ciudad de Guanajuato hace poco menos de un año por Luis Arturo “N”, exfuncionario estatal y sobrino del alcalde de Juventino Rosas, la Colectiva de Sobrevivientes de Feminicidio dijo esperar que quienes están involucrados en el proceso se sientan observados por la ciudadanía para evitar que la corrupción tome ventaja.

En entrevista, Ana Valderrama, quien forma parte de la Colectiva nacida en Veracruz y que acompaña a la víctima, consideró elemental que para lograr justicia -al menos en términos de ley-, las esferas de poder deben quedar alejadas.

“(Esperamos) que quienes están involucrados se sientan observados por la ciudadanía y, por lo tanto, (que) sus intereses y sus relaciones personales no los inclinen. Es decir, que sean funcionarios públicos que tienen que impartir justicia”, dijo.

“Aquí hay un caldo de cultivo muy complejo, relaciones de poder, y no por ello (se) debe de inclinar la balanza”, acotó.

La activista recordó que la joven ha señalado en reiteradas ocasiones que un dato de prueba elemental para el proceso es el audio de llamada de auxilio que hizo a la cabina de emergencias 911, el cual -pese a la negación de la autoridad- no ha sido aportado de manera correcta por el Gobierno de la ciudad de Guanajuato.

“Es muy recurrente que se pierdan audios, que se sienta el tufo de corrupción y de nepotismo”, añadió.

“Hagan su trabajo y háganlo bien”

“Espero del caso que esté bien blindado y que (los intervinientes) se sepan vigilados. Que si no hacen bien su trabajo, la siguiente (estrategia) es ir por ellos”. Se refirió a que jueces, fiscales del ministerio público y otras autoridades, podrían ser demandados, en caso de no demostrar un correcto desempeño. “Hagan su trabajo, no les pedimos más. Solo hagan su trabajo y háganlo bien”, envió como mensaje.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de septiembre de 2021 en una vivienda de una fraccionamiento privado en la ciudad de Guanajuato. El agresor habría herido a la joven en la parte trasera derecha de la pierna izquierda con una botella de vino que momentos antes él mismo habría quebrado. Aunque la víctima logró salir del lugar, éste en ningún momento le habría prestado auxilio.

La audiencia inicial que debió iniciar el 26 de septiembre de este año, se aplazó para el próximo 21 de octubre a petición de la defensa del acusado.

La joven llevó a cabo actuaciones legales y solicitó el respaldo de distintas instituciones y organizaciones como la CNDH, la Conavim y el IMUG, pero por cuarta ocasión en un año, la defensa logró que se pospusiera la audiencia de formulación de imputación, en la que se espera que el hombre sea vinculado a proceso penal. Inicialmente se pretendía, acusarlo solo por lesiones dolosas, pero se espera que que el próximo mes se haga por tentativa de feminicidio.

Lamenta el ‘gran monstruo’ de la tortura institucional

Ana también lamentó que las sobrevivientes de feminicidio deban enfrentarse, además de los estragos físicos y emocionales, al “gran monstruo” que representa la tortura institucional que en la mayoría de las ocasiones las hace desistir de sus intención de conseguir justicia.

“Ya no le llamamos violencia, le llamamos tortura porque es repetitiva, es deshumanizante, es desgastante, está diseñada para que te rindas”, mencionó.

Lo anterior, sin importar la entidad en la que se busque juzgar, pues consideró que “el personal está casi casi entrenado para que no tenga voluntad de servir”.

No hay estadísticas exactas de sobrevivientes de feminicidio

Detalló que en el ámbito de mujeres sobrevivientes de feminicidio no existen estadísticas concretas. Esto dado que los casos suelen clasificarse dentro de otros delitos como violencia familiar o intento de suicidio. “Nadie nos cuenta”, reprochó.

Reconoció que en México la cifra de mujeres asesinadas por razones de género es de 11.5 en promedio diario. Pero, ¿cuántas sobreviven?

“Nadie puede responder eso porque nadie nos cuenta. Pero me atrevo a decir que es el doble o el triple diario”. La mayoría carece de herramientas para darse cuenta de que sobrevivieron, e incluso van a seguir viviendo con su agresor porque psicológicamente es difícil romper el ciclo de la violencia.

Por último, dejó en claro que se tiene una radiografía de las fallas de la justicia, por lo que resaltó la importancia de que exista sensibilización y la participación de más mujeres involucradas en los distintos sectores sociales, así como “tejer soportes en otras esferas para no desfallecer”.

