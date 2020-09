Fuga de gas ocasiona susto y preocupación en capitalinos

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Gobierno Federal construyó, sin permiso, una sucursal del banco del bienestar en una parte de los terrenos que fueron donados para construcción de una base de la Guardia Nacional.

Debido a que el acuerdo de donación establece que el predio solo podía ser usado para albergar a los elementos federales, el municipio tendrá que iniciar un proceso legal para revertir el donativo.

En agosto del año pasado, el Ayuntamiento capitalino aprobó la donación de 15 mil 248 metros cuadrados de los terrenos municipales en la zona de Yerbabuena, a un costado de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de la base para albergar a una unidad de la Guardia Nacional que apoyaría a las corporaciones locales en las labores de seguridad.

A poco más de un año, la base de la Guardia Nacional ya se encuentra construida y operando, pero a un costado de las instalaciones, también se edificó una sucursal del Banco de Bienestar, institución creada al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dentro de los terrenos de donación para la base.

Hace dos meses, el Gobierno Federal, informó que se invertirían 374 millones de pesos para la construcción de las sucursales en el estado, para los cuales se tenían ya 50 predios en el estado para la edificación.

Al respecto, el titular de medio ambiente y ordenamiento territorial, Juan Carlos Delgado Zarate, señaló que la SEDENA, está obligada a cumplir con los fines exclusivos para los que se hizo la donación, es decir solo se podría construir la base de la Guardia Nacional y nada más.

El funcionario afirmó que, la dependencia a su cargo no ha emitido ningún permiso para la edificación de la sucursal bancaria.

“Se señala que el inmueble debe destinarse, única y exclusivamente para el personal que conforma la Guardia Nacional, para los fines de la seguridad nacional, señala también las causales de reversión, que no se puede utilizar para un fin distinto al autorizado, esto quiere decir que si se pretende construir el banco del bienestar o alguna otra instalación de carácter que no fuera la seguridad, es una de las causales de reversión para que el inmueble regrese a formar parte del patrimonio municipal, no se tiene conocimiento, no fue otorgado el permiso de construcción para este tipo de instalaciones”.

En este sentido, Delgado Zarate, sostuvo que, el gobierno municipal tendrá que forzosamente, comenzar con un proceso legal para retirar la donación de los predios, ya que se incumplió con las clausulas establecidas en el acuerdo de donación.

“Procede que el municipio interponga un proceso de reclamación, para que el predio regrese al patrimonio, es lo que procede, que el gobierno municipal está obligado a hacer, no es un acto de voluntad, que quiera o no hacerlo, está obligado a allanarse a este proceso de reclamación”.