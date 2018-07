Fuga de combustible no es grave: Conagua

El organismo federal asegura que desde el 8 de junio avisó a Pemex del derrame de hidrocarburo

Lorena Ramírez

Irapuato.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha desatendido ni considera un problema menor la filtración de hidrocarburo en el río Guanajuato, señaló el delegado, Humberto Navarro de Alba, quien dijo que desde el 8 de junio ya trabajan para que Pemex detenga la fuga y mitigue los daños ocasionados al cauce.

Un conato de incendio no hace prender el río, sin embargo, no esperamos y fuimos a checar, ahora estamos en el dictamen, (…) no rehuimos de nuestra responsabilidad, pero sí necesitamos que nos retroalimenten de información para actuar.”

Humberto Navarro, delegado de Conagua