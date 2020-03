Fueron detenidas 119 personas por no estar aptas para conducir

Jessica de la Cruz

León.- El valor catastral del terreno en donde actualmente opera la Expo Ganadera en la ciudad de León, tiene es de 6 mil 900 pesos el metro, valor de avaluó del 2015. La dimensión que tiene este predio es de 12 mil 500 pesos, en caso de que el gobierno del estado o el propio municipio quisiera quedarse con este predio, tendría que pagar 86 millones 250 mil pesos.

Debido a que el acuerdo que se firmó en el año 2000 le da la enajenación a la Unión Ganadera de Guanajuato, y en caso de que quieran vender este terreno lo podrán hacer, según los argumentos de la regidora del PRI, Vanessa Montes de Oca.

“Lo que me preocupa es que un terreno que se donó pueda ser enajenado. El municipio dona para un fin específico a la Unión Ganadera y para eso se tiene que utilizar y si no se tiene que reubicar, en caso de que ya no se utilice para la Unión Ganadera, entonces se tiene que aplicar la reversión, porque es una donación”, dijo Montes de Oca.

La regidora aseguró que en al ser un predio que quedó en el estatus de enajenar se puede vender y por qué tendría que pagar el municipio o en todo el caso el gobierno del estado por un terreno que regalaron hace 20 años.

“Uno no está en contra del desarrollo, estamos a favor, pero claro que municipio o ayuntamiento se pueden modificar esos acuerdos que son de agosto del 2000”, añadió Vanessa.