Fuera del aire

BIOMÉTRICOS EN PANDEMIA: LA REFORMA A LA LEY DE MOVILIDAD

MAYORITEO. De nada valieron los reclamos de algunos diputados de oposición. La reforma a la ley de movilidad que se aprueba mañana en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso local incluirá la toma de biométricos a propietarios de vehículos que den de alta un vehículo.

DETALLES… Con gran tino, esta adición a la ley que ya opera en otros estados, ocurrirá en plena pandemia por Covid-19. El proceso incluye la toma de fotografías y huellas dactilares cuando se acuda a dar de alta un vehículo.

RESGUARDO. La secretaría de Finanzas y Administración dispuso de un protocolo de seguridad para que a partir del primero de septiembre, en las oficinas que hay en el estado se “saniticen” con la frecuencia que se requiera los aparatos en los que quedará la huella dactilar del contribuyente. Establecerá también el sistema de citas para evitar las aglomeraciones.

QUE NO PASA NADA. Los diputados panistas rechazaron diferir el arranque de ese proceso porque dijeron, forma parte del nuevo sistema que garantizará un padrón vehicular más confiable y seguro.

A VER. En este país y en este estado en el que somos amantes de las filas y las aglomeraciones en los trámites burocráticos, será todo un reto mantener la sana distancia en este proceso que arranca en una semana más. Suerte con ello.

PODER JUDICIAL POST-COVID-19: LUCES Y SOMBRAS DE LO PRESENCIAL Y LO DIGITAL

NI MUY MUY NI TAN TAN. La organización Transparencia Mexicana y la agrupación Tojil hicieron un interesante análisis comparativo de la forma en que están reanudando sus actividades los poderes judiciales en los estados y el de Guanajuato sale más o menos librado.

PRIMER DATO. Por ejemplo, según este análisis publicado hace algunos días, El Poder Judicial Federal y 25 Poderes Judiciales estatales ya reactivaron totalmente sus plazos. Ahí se encuentra el guanajuatense.

INACTIVOS. Entre los poderes judiciales que mantienen suspensión parcial de plazos se encuentran Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En estos estados persiste la suspensión de plazos pero se permite la recepción de demandas para algunos asuntos que se catalogan como urgentes y no urgentes, señala el documento.

OBLIGADOS. En términos de justicia digital, Transparencia Mexicana y Tojil señalan que a raíz de la pandemia todos los poderes judiciales del país han incorporado alguna tecnología de la información y comunicación (TIC) al servicio de justicia.

LOS EVALUADOS. En la tabla en la que ambas agrupaciones realizan un análisis de los mecanismos presenciales de acceso a la justicia en los poderes judiciales en etapa post-covid19, Guanajuato tiene recepción y trámite de demandas, recepción de promociones no iniciales, consulta de acuerdos, notificaciones y celebración de audiencias. Ninguna entidad tiene publicidad de audiencias penales.

LOS REPROBADOS. De hecho, salvo estados como Campeche, Chiapas, Veracruz y Yucatán que tienen tres o cuatro carencias, el resto de los poderes judiciales cumplen a plenitud.

MEDIA TABLA. En donde el cumplimiento es más irregular de todo el país es en el ámbito de los mecanismos digitales o en línea de acceso a la justicia. Guanajuato ahí aprueba tres de las siete variables analizadas: sí tiene consulta de acuerdos, notificación y celebración de audiencias pero no, recepción y trámite de demandas, recepción y promociones no iniciales, no cuenta con tribunal electrónico y no requiere firma digital para servicios en línea.

LOS CUMPLIDOS. De hecho, sólo el Poder Judicial Federal, y los estatales de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas cuentan con las siete variables cumplidas.

DESTACADOS. “El Poder Judicial Federal y 21 poderes judiciales permiten el desarrollo de audiencias de materias distintas a la penal a través de videoconferencia. Sin embargo, en materia penal, y aunque la Constitución es muy clara al reconocer el principio publicidad como un elemento esencial del proceso, sólo Nuevo León y Coahuila prevén acceso a las audiencias penales de manera remota”, dice el estudio.

REZAGOS. Transparencia Mexicana y Tojil señalan en sus conclusiones que es urgente la definición de características mínimas del servicio de justicia digital, para asegurar que el acceso sea homogéneo en todo el país. Los claroscuros son marcados sobre todo en asuntos digitales.

LA DEL ESTRIBO…

Arranca hoy una de las pruebas más duras de la nueva normalidad en México que no puede decretar banderas desplegadas en el combate a la pandemia por Covid-19.

El retorno al ciclo escolar en la modalidad a distancia será en efecto, la muestra más clara de la desigualdad que hay en nuestro país. Dentro de las incomodidades habrá niños que podrán tener posibilidad de interactuar con sus maestros y sus compañeros de clase y otros que tendrán serias dificultades por la falta de conectividad o la insuficiencia de monitores en una familia para que todos puedan estar en su clase.

Tres meses han sido insuficientes para garantizar mínimas condiciones para garantizar condiciones equitativas en el país. La calidad educativa lo resentirá. Padres de familia, maestros y autoridades anhelan desde ahora que el retorno presencial pueda darse lo más pronto posible.

SHEFFIELD Y LA APUESTA 2024

Hace exactamente un año, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, armaba una comilona con algunos políticos de diversa extracción con miras al 2021.

Esencialmente, la comida tenía una finalidad clara. Erigir al exalcalde panista como el gran elector del candidato opositor a la alcaldía en 2021.

Por eso invitó al abogado Jorge Marcelino Trejo; al exsíndico del Verde, Eugenio Martínez Vega; al extitular del IACIP, Mario Morales; y al expriista, Adolfo Pons. Sergio Contreras, dirigente estatal del Verde, también fue invitado pero desde aquél momento declinó cualquier acercamiento y el tiempo y las decisiones de su partido a nivel nacional, le han dado la razón porque ya decidió que no habrá alianzas ni coaliciones para las elecciones de 2021.

A un año de distancia, el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo, parece puntear en las preferencias para ser el precandidato de este bloque morenista porque no hay que olvidar que el expanista sólo representa una corriente al interior del morenismo y falta saber qué es lo que piensan desde otras corrientes de este partido.

A un año de haber formalizado ese bloque, Sheffield Padilla se ha consolidado como un referente en León, que es una de las apuestas en su tránsito para buscar otra vez la candidatura a gobernador en 2024.

Aglutina a quienes representan al antipanismo, más allá de que sean o no simpatizantes de Morena o de López Obrador.

El problema para el morenismo en su conjunto es su vocación por la fractura que en un estado en donde no son la primera fuerza política, sí es determinante para calibrar sus posibilidades de triunfo.

Hasta ahora, Morena no ha mostrado una cohesión mínima que aquí sí será fundamental si quiere ser competitivo en algunas plazas. El antipanismo está vivo y actuante en Guanajuato pero tal parece que el gran reto es organizarlo y encauzarlo.

Hoy, aún dentro de Morena sigue disperso y enfrentando el fuego amigo como uno de los principales obstáculos.

LEON E IRAPUATO: LOS SIGNOS ALENTADORES EN LA PANDEMIA

Quizá una de las noticias más esperanzadoras para León que fue durante varias semanas el epicentro de la pandemia en Guanajuato, es la disminución consistente que ha mostrado en el número de casos activos, es decir, los que se contrajeron en los últimos 14 días y representan el potencial o la capacidad de la transmisión de la Covid-19.

León, llegó a estar en el primer lugar a finales de julio y todavía en los primeros días de agosto. Pero en las últimas tres semanas, ha venido cayendo poco a poco hasta quedar en el lugar 10 según el reporte de este domingo.

El primer lugar hasta ayer lo ocupa Puebla con 822 y luego vienen Saltillo, Monterrey, Iztapalapa, Mérida, Gustavo Madero, La Paz, San Luis Potosí y Centro. León tiene 606 casos mientras que Irapuato tiene 242 y está en el lugar 35 con 242. Irapuato llegó a estar en el lugar 19 con el mismo número de casos que León actualmente.

Como estado, Guanajuato se mantiene en el segundo lugar con 2 mil 368 casos activos solo debajo de la Ciudad de México que tiene 5 mil 439.

Dos noticias importantes a partir de estos datos. La pandemia desacelera particularmente en las dos ciudades más pobladas del estado que llegaron a concentrar hace menos de un mes la mitad de los casos activos de la entidad. Ahora, son la tercera parte lo que representa una motivación adicional para las autoridades estatales de salud.

De alguna manera, la epidemia se ha dispersado y los grandes centros poblacionales han podido darse un respiro.

No es momento de cantar victoria y particularmente en el caso de León, hay un detalle que destacó el secretario de Salud el pasado viernes en el sentido de que en agosto termina un convenio en el que León aportaba recursos para la adquisición de más pruebas.

Guanajuato tiene un 40% de positividad en la aplicación de pruebas lo que para las autoridades estatales es una cifra adecuada.

Los contagios en lo general y los casos activos experimentan una disminución pero las muertes no en el mismo nivel. Y si bien, la tasa de letalidad es una de las menores del país, no se han podido disminuir los fallecimientos en la misma proporción.