Fuera del aire

Mom, I’m in Acapulco. In Acapulco, Warrior

Con imágenes de jóvenes comiendo, bebiendo y divirtiéndose, invitaban a visitar el lugar en el que no hay reglas y donde puedes hacer lo que quieras a cualquier hora. Así el video con el que irresponsablemente eligieron promocionar en plena pandemia a Acapulco.

Las redes sociales se llenaron de críticas inmediatamente. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, fue de los primeros en manifestarse: “Lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco; inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos perjudiquen. Visitantes, como lo hemos dicho siempre, #CuandoEstoPase, aquí los esperamos”. Y es que es inconcebible que, luego de lo afectado que ha resultado Guerrero en esta crisis sanitaria, el Fideicomiso de Promoción de Acapulco haya decidido difundir una campaña con esas características en este momento.

Ante la polémica, dos funcionarios renunciaron y el desatinado video fue sustituido por una invitación a la gente a compartir en un espacio digital sus “mejores recuerdos del bello puerto de Acapulco”.

Pero ahí no paran las pifias. En la página de Visit México, que busca promocionar turísticamente al país, muchos destinos aparecieron con nombres convertidos al inglés con traducciones literales: Nuevo León como New Lion, Ciudad Madero como Log, Hidalgo como Noble, Torreón como Turrent y muchos otros igualmente ridículos. Guerrero fue, en ese espacio, Warrior. Con esa lógica, el desafortunado video ya mencionado podría titularse “Mom, I’m in Acapulco, Warrior.” Inolvidable.

Después de que fueran reportadas estas traducciones, la Secretaría de Turismo se disculpó con los usuarios, aseguró que detrás de esas fallas había quien buscaba dañar su imagen y prometió que habría sanciones para los responsables.

En 2016, el turismo aportó 8.7 de cada 100 pesos a la economía y generó 2.3 millones de empleos, lo que representa casi el 6 por ciento del total nacional. Un año después, México logró llegar al sexto lugar en recepción de turistas internacionales. El 2018 cerró con récords históricos en llegada de visitantes y captación de divisas, al recibir a 41.5 millones de turistas internacionales.

Luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística, el crecimiento siguió, pero a un ritmo menor. Por ejemplo, el incremento de turistas vía aérea fue en 2019 de 1.4 %, cuando en 2018 fue de 4.4%. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, explicó en su momento que aún sin el CPTM habría promoción. Habló de los recursos que cada estado tiene para publicitar sus destinos, así como de las campañas de promoción que hacen tanto las compañías hoteleras como las líneas aéreas.

El turismo genera 2.3 millones de empleos directos y más de 22 millones de indirectos. Impacta además en 130 ramas económicas. Es tan importante para México, que lo ocurrido con el sitio de Visit México y la campaña para visitar Acapulco no puede quedar solo en anécdota. Esta industria se ha visto severamente dañada por la pandemia. Su recuperación es fundamental para el país y la adecuada promoción es una herramienta clave para que eso ocurra.