Fuego consume carpintería en La Trinidad

Patricio Serna

Guanajuato.- Elementos de los cuerpos de Bomberos de la capital se enfrentaron a un fuerte incendio en un taller de carpintería supuestamente iniciado por un incendio de pastizal cercano al lugar, esto en la comunidad de La Trinidad.

Cerca de las 2:40 de la tarde, a las bases de bomberos llegó el reporte del siniestro, el cual además estaba cerca de una vivienda, por lo cual a la brevedad desplazaron a sus unidades para abatir las llamas que atentaban contra el inmueble antes mencionado.

Los primeros en arribar fueron los del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB), quienes durante 15 minutos estuvieron combatiendo el fuego que ya había consumido una gran cantidad de la madera almacenada en el lugar, posteriormente llegaron en apoyo lo Bomberos A.C. Guanajuato.

Ambas agrupaciones realizaron inspecciones en el área para verificar la total extinción del fuego en el lugar, revisaron que es lo que se podía recatar, aunque no se pudo salvar nada, no se tiene el recuento de daños al momento y afortunadamente no hubo lesionados durante el siniestro.

