 “Fue una de las situaciones más espantosas de mi vida”

Dos jovenes guanajuatenses vivieron el sismo y contaron su experiencia

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Ángel González Cabrera y Gabriel Granados Martínez, dos jóvenes de Guanajuato, vivieron el sismo del martes en la Ciudad de México. En entrevista con correo, los dos contaron que a pesar de que los edificios en donde trabajan quedaron en pie, nadie regresó a laborar después del sismo y hasta la fecha, porque los edificios van a ser evaluados. Hasta el lunes retomarán sus labores.

“Estuvo muy fuerte. Yo estaba en el octavo piso. La primera reacción fue ponernos en la zona de seguridad, pero de tan fuerte no te podías detener” Ángel, González Cabrera

“Fue una de las situaciones más espantosas que he pasado en mi vida”, afirmó Gabriel Granados, “el edificio tiene 16 pisos, yo trabajo en el sexto piso. Ni siquiera sonó la alarma, un compañero me dijo: ‘está empezando a temblar’ y toda la gente nos salimos, pero no alcancé a bajar más que un piso, al estacionamiento. Nos agarramos tres compañeros para hacer equilibrio, porque no te podías detener, es como si estuvieras borracho, el edificio se movía de un lado para otro”. El sintió que el temblor duró dos minutos y medio.

Cuando terminó, todos bajaron por las escaleras, observó algunas grietas en las paredes. El edificio donde él trabaja, que son las oficinas centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), se ubican sobre Paseo de la Reforma. Al salir, vio a mucha gente en la calle en shock.

Ángel González Cabrera lleva dos años y medio trabajando en la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación (Conapred) en la colonia Anzures de la Ciudad de México, es un edificio previo al temblor de 1985. Tiene 12 pisos. Comenta que vivió momentos de terror.

Cuando salió a la calle, entre los edificios colindantes, vio que el de la CTM se colapsó una parte del edificio. “En términos generales puedo describir lo que vi como pánico y desesperación, todo mundo tratando de comunicarse con familiares, sí fue bastante fuerte”.