Frustra a aspirantes fallas en sistema UG

Staff Correo

Estado.- Las mismas quejas, reclamos y dudas que agobiaron de lunes a jueves a los jóvenes que aspiran a ingresar al Colegio de Nivel Medio Superior o alguna carrera de Nivel Superior en la Universidad de Guanajuato (UG), este viernes se repitieron.

Tan sólo para el examen que se programó a las 4:00 de la tarde, hubo 117 comentarios en fanpage del Colegio de Nivel Medio Superior en Facebook, la mayoría para preguntar cómo podían acceder a la plataforma que la UG habilitó para aplicar el examen, pero como en los días anteriores, hubo muchos aspirantes que no pudieron entrar.

“Todo es un caos no ha iniciado el examen! Lamentable que las contraseñas no estén bien cuando todo el tiempo en el demo sí se ingresó”, escribió Omar Martínez, mientras aumentaba la tensión entre otros jóvenes desesperados por no poder ingresar a la plataforma.

La mayoría de los reclamos se relacionaban con fallas en las contraseñas, acceso a las videollamadas y deficiencias en la ruta para poder abrir el examen de admisión.

“Grupo 94 me dicen teniendo problemas para conectar el servicio WebEx meeetings”, alertó Diego Frausto, casi al tiempo que Aby Gomar cuestionaba: “Si los maestros ni siquiera activan la videollamada ¿qué quieren que hagamos?”.

Conforme pasaron los minutos, la angustia y quejas de los aspirantes se multiplicaron, mientras solicitaban ayuda en las redes sociales de la UG, sin que les solucionaran el problema.

“En fin! Seguimos en la videollamada pero no hay acceso al examen. Ya pedimos ayuda a la mesa varias veces pero seguimos en espera y mi hija no es la única son otros chicos también”, insistía Omar Martínez.

La serie de inconvenientes se dieron a pesar de que la UG tuvo más de tres meses para alistar su plataforma digital y vigilar que su servidor funcionara al 100% antes de aplicar las pruebas de ingreso, pero al llegar la semana de las evaluaciones, todo falló.

Los reclamos eran muy similares de quienes aplicaron examen entre lunes y jueves, pero el departamento de Tecnologías de la Información de la UG no lo supo resolver, y la casa de estudios no emitió una postura al respecto.