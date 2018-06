Frida Kahlo cautiva con exposición

La exposición ‘Frida Kahlo: Making Her Self Up’ presenta los icónicos vestidos de la pintora mexicana, los corsets y una pierna prostética

Londres.- La exposición de Frida Kahlo en el museo Victoria & Alberto (V&A) de Londres tiene localidades agotadas en las próximas tres semanas y rompió el récord de preventa con 20 mil boletos vendidos en línea durante las primeras dos semanas.

De acuerdo con fuentes del V&A, el récord previo en la preventa fue de dos mil boletos en exposiciones muy taquilleras como David Bowie, cuando abrió en marzo de 2013 en el museo de artes decorativas y diseño más grande del mundo.

El primer boleto de entrada disponible es para el próximo 8 de julio, con un costo de 16 libras por adulto.

La exposición ‘Frida Kahlo: Making Her Self Up’ (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma”) presenta los icónicos vestidos de la pintora mexicana, los corsets y una pierna prostética, que por primera vez salieron de México a un país extranjero.

La exposición que abrirá al público el día de mañana es una de las más esperadas del calendario cultural 2018 y la pre-inauguración para la prensa se realizó en medio de una gran expectativa.

En entrevista, el director de los museos Dolores Olmedo y Anahuacalli de México, Carlos Phillips Olmedo, explicó el fenómeno de Frida a 64 años de su muerte. Entre las piezas más icónicas figura el vestido de Tehuana colgado que aparece junto a fotografías de Nickolas Muray.

