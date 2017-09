“Frente Amplio ayudará a tener candidatos con mejor perfil”

Hugo Estefanía reiteró su intención de participar en los comicios

Sergio Maldonado

CORTAZAR, Gto.- Con el reconocimiento del Frente Amplio como una medida alterna e incluyente de los partidos del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, el presidente municipal de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, reiteró su intención de participar en los comicios electorales, lo cual determinará con base en los planes que le designe el partido del sol azteca.

El presidente municipal indicó que la conformación de esta alianza pudiera ser benéfica para el país al resultar candidatos con un perfil más adecuado, por lo que los partidos tendrán que definir sobre un estudio a conciencia quiénes serían los mejores representantes y con mejores posibilidades para gobernar.

Tras las rencillas que han ocurrido en Cortazar con los representantes del PAN y PRD, aseguró que la decisión de quiénes serán sus candidatos la tomarán los comités nacionales en la medida de las capacidades, y aceptará las indicaciones de su partido.

“Aunque yo me encapriche o se encaprichen los de enfrente, hay una decisión nacional, aunque nosotros no querramos, aunque Hugo Estefanía pueda decir ‘yo no necesito de esta alianza’, no es la decisión de Hugo Estefanía, sino del Comité Nacional, ya que la única finalidad es buscar gobiernos de coalición desde lo federal hasta lo municipal”.

Expresó que por el momento las indicaciones son crear un frente común para todos los candidato en los tres poderes y en sus niveles de gobierno, por lo que en Cortazar no se descarta la misma fórmula para contender en los próximos comicios electorales.

“(…) a mí lo que me preocupa y ocupa, es continuar trabajando para el municipio y en el momento en que se tomen las decisiones buscaremos sentarnos en la mesa donde se tomen las decisiones”, señaló el alcalde.