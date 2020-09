Frente a la amenaza, Trump optó por mentir

Redacción

Australia.- Este martes se registró un raro ataque de un tiburón blanco a un surfista, tras lo cual, este último falleció.

El incidente ocurrió en una playa protegida por redes en la ciudad australiana de Gold Coast. La víctima fue identificada como Nick Slater, un agente inmobiliario de 46 años, informa el canal 7News.

En videos difundidos por medios locales, se puede observar el momento en que el depredador atacó al hombre. Las imágenes muestran al escualo arrastrando a su víctima bajo el agua mientras docenas de surfistas nadaban cerca del lugar. Posteriormente, Slater reapareció en la superficie flotando boca abajo.

El sujeto fue llevado hasta la playa de Greenmount con mordeduras en las piernas, detalló William Houghton, jefe del Servicio de Ambulancias del estado de Queensland. Los servicios de emergencia desplazados al lugar atendieron rápidamente a la víctima, que acabó falleciendo a causa de la gravedad de sus heridas.

“Todo el mundo corría, había niños llorando en la arena. Algunas personas estaban de pie mirando y no podían creer lo que estaban viendo”, contó Leo Cabral, un surfista local, quien se encontraba en la playa con su hijo de 13 años.

Autoridades locales afirmaron que actualmente están tratando de localizar al tiburón blanco con varios helicópteros.

El fallecido es la segunda víctima mortal de un ataque de tiburón desde 1958 en alguna de las 85 playas del estado que están protegidas por redes contra estos animales desde 1962.

A large-scale search is underway for a Great White Shark which killed a man on the Gold Coast. @kathrynforan #9News pic.twitter.com/qMQzv0Uxun

— Nine News Queensland (@9NewsQueensland) September 9, 2020