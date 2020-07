Frenó Covid renovación de unidades

Nancy Venegas

Irapuato.- La renovación del parque vehicular del transporte público de Irapuato, se frenó. Ramón García, vocero de los empresarios transportistas, confirmó que debido a la reducción de ingresos por la pandemia de Covid-19, en una empresa del ramo se dejaron de comprar cuatro camiones.

“Tenemos un programa permanente de renovación, mes con mes estaban sacando unidades nuevas, con este que ocurrió no nos alcanza para nada, no hay dinero para cambiar las unidades, todo está parado y lo peor es que no sabemos para cuándo se logrará controlar esta crisis este de salud y económica”, dijo el vocero de los empresarios transportistas.

En una de las empresas del sector, a principio del 2020, se proyectó renovar 11 camiones, es decir una unidad por mes. Pero los planes se detuvieron en marzo, cuando iniciaron las medidas para prevenir contagios por el coronavirus, como el distanciamiento social. La renovación de los camiones es uno de los compromisos que adquirieron los transportistas para el sistema integrado de transporte.

“Ya van cuatro meses que no lo hemos llevado a cabo, la última unidad que se facturó, que pagamos fue a principios de marzo el costo fue de un millón 550 mil pesos, pero ya en se pudo seguir en abril, mayo, junio julio, ya no se puede renovar ningún camión”, puntualizó.