Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador señaló que el bloque opositor FRENAAA no accedió a “prestarle” el Zócalo, para que el 1 de diciembre lleve a cabo un acto para celebrar sus dos años de mandato con sana distancia.

“Dijeron que no, no quieren prestar la plaza ya se la quedaron ellos, ya le están acaparando”, criticó López Obrador.

Dijo que le pidieron a FRENAAA el Zócalo durante 24 horas y podrían trasladar su plantón a la plaza de Santo Domingo.

“Ojalá y FRENAAA nos permita un día utilizar el Zócalo, se los pidiendo para el 1 de diciembre. Y sería un día, una noche y un día para que instalen para que instalen el aparato de sonido en el Zócalo, y se los devolvemos como en 24 horas regresan otra vez, se pueden ir a la plaza Santo Domingo protegidos como están, para que podamos si sanitariamente también lo permiten los médicos con sana distancia hacer el acto en el Zócalo”.

“Pero dijeron que no, no quieren prestar la plaza, ya se la quedaron ellos, ya la están acaparando yo lo único que les pido es que vengan los dirigentes a dormir ahí porque los dirigentes están en los hoteles y las residencias, no quieren venir a los que estoy invitando que vengan a pesar de que les ofreciendo de que les voy a colgar unas hamacas grandes, grandes como las que usaba el libertador Simón Bolívar y van a tener cuidado y todo, los vamos a proteger como dice El Universal que me protegen a mí miles de soldados, así van a estar ellos igual que yo, protegidos por miles de soldados”, aseveró.