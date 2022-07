Integrantes de FRENA en Irapuato exigieron la destitución de Andrés Manuel López Obrador pues aseguran que no hay resultados de seguridad

Irapuato.- Irapuato se sumó a las movilizaciones organizadas por el Frente Nacional AntiAMLO, (FRENA). Esto con la intención de exigir la destitución del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Este sábado, al grito de “Ley y orden, basta de abrazos y balazos”, unas 30 personas marcharon por las principales calles de la ciudad, con banderas de México para exigir la destitución del mandatario federal; ante las ‘pésimas estrategias y decisiones’ que ha tomado.

FRENA en Irapuato Foto: Eduardo Ortega

Reclamaron que desde que asumió el cargo no ha solucionado los problemas que aquejan a la población como es el caso de la inseguridad.

“Estamos en las peores circunstancias tenemos 120 mil 854 más dolorosos y 3 mil 560 feminicidios. Ha roto el récord de Peña Nieto por doble y triple por el Señor Calderón, es el presidente más terrible que hemos tenido. Miente todos los días en la mañanera, en la estadística y con mucha tranquilidad lo hace ya con naturalidad. No podemos permitir que siga en la Presidencia de la República semejante persona, destructor absoluto de México, íntimo de los Castro de Cuba, del de Venezuela, del de Nicaragua, de todos los comunistas amigo íntimo. Aquí los ha traído es una tragedia tenerlo como presidente no podemos permanecer indiferentes ante tal situación”, dijo Conrado Herrera.

FRENA en Irapuato pide mejoras en el sistema de salud

El recorrido inició en el bulevar Guerrero encabezado por un contingente de adultos mayores, quienes con pancartas exigieron mejor atención médica en instituciones públicas. Ellos realizaron el recorrido a pie hasta llegar al Cerro Histórico.

“Estamos denunciando claramente que los muertos en la pandemia son 325 mil oficiales que van a los hospitales. Pero en realidad los que mueren fuera porque no los pueden atender son más de 600 mil. Esto equivale al tercer lugar a nivel mundial, por una falta de atención correcta a la pandemia que nunca lo supieron hacer…La destrucción de seguro popular por el Insabi que no ha funcionado y que no dan ningún servicio”.

La caravana vehicular continuó en la calle Álvaro Obregón en el centro histórico, el bulevar Díaz Ordaz y terminó en la zona dorada.

