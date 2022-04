La freestyler Ariblue de Guanajuato capital desmintió que un camión urbano la hubiera aventado un camión urbano y aseguró que sufrió heridas menores

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- La freestyler Ariblue de Guanajuato capital se accidentó la noche del sábado. Afortunadamente resultó sólo con algunas heridas y desmintió que los aventara un camión urbano en el crucero del Euquerio Guerrero y Puentecillas como se dijo.

En una charla con Periódico Correo a unas horas de ocurrido el percance, la cantante relató cómo ocurrió el accidente. Asimismo, agradeció a las personas que la auxiliaron y a quienes le han mandado mensajes para su pronta recuperación.

Lee también: Nadie fue a su ‘baby shower’, pero Facebook salvó la fiesta en Guanajuato Capital

“Nosotros íbamos a Puentecillas a la casa de un amigo, íbamos a una reunión familiar, a velocidad normal en una motocicleta. Al cambiar de carril, en el piso pasamos por una boya y esto ocasionó que derraparemos en el pavimento”, relató.

La rapera aclaró que no los aventó un camión urbano, como se ha especulado.

“Nosotros íbamos atrás de un camión urbano, varios conductores vieron todo. El operador del camión se paró para que no nos llegara otro carro por atrás. Él hizo alto total a unos 10 metros de dónde estábamos tirados para no permitir el paso de los carros, el urbanero nos auxilió”, comentó Ariblue.

La freestyler Ariblue de Guanajuato capital agradeció las atenciones

Foto: Cortesía

Una mujer que dijo ser paramédico también la auxilió. En tanto, a ella la trasladaron al Centro médico La Presa, con varios golpes.

“Gracias a Dios estoy viva. Estoy bien, me siento mal porque uno no espera estos accidentes, estábamos muy cerca de la casa cuando nos pasó esto. Quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado por mí, que me han mandado mensajes a mis cuentas personales. Estoy bien de salud, tengo un par de lesiones delicadas, pero nada grave que una recuperación no pueda curar”, enfatizó.

Te puede interesar: Extorsiones alcanzan a restauranteros de Guanajuato capital

Por último agradeció a los paramédicos de Protección Civil, al operador del camión urbano e incluso al director de Fiscalización que se paró a auxiliarlos.

ac