La alcaldesa de Irapuato aseguró que la franquicia de los San Román en Irapuato no puede ser ni utilizada ni transferida

Nayeli García

Irapuato.- La franquicia de los San Román en Irapuato ni es transferible ni se puede utilizar, advirtió la presidenta municipal Lorena Alfaro García, al señalar que para poder traer un equipo de fútbol a Irapuato, entre otras cosas, se necesita la voluntad de la asociación Irapuato AC y recuperar la posesión de estadio Sergio León Chávez, que se está deteriorando.

Esto, luego de que durante una reunión que sostuvo con empresarios irapuatenses, representantes de la empresa Healthy People pidieron el apoyo del Gobierno municipal para impulsar el proyecto de la ‘Trinca Fresera’, y evitar que el equipo se lo lleven de la ciudad.

Lee también: Entre reclamos, policías y un notario retiran el techo del Estadio Sergio León Chávez

Esto bajo la premisa de que en septiembre del 2021, Fernando San Román donó la franquicia a esta empresa irapuatense, asegurando que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a quién no quiere es a él, no al equipo.

Estadio Sergio León Chávez de Irapuato. Foto: Archivo

Ante la petición, Lorena Alfaro explicó que el tema en sí es muy complejo, por lo que habló con el presidente de la FMF, Mikel Arriola, y éste dejó claro que la franquicia de los San Román no va a transitar en la Federación, por lo que no tiene caso insistir en trabajar con ella.

“Esa franquicia no va a transitar más en la Federación, no va a transitar. ¿Por qué? Por las razones que ellos tengan, no va a transitar, yo lo que les diría es que no va a transitar y si queremos trabajar con ellos e insistir en trabajar con ellos, que al final la donaron, la regalaron, la vendieron, no va a transitar. No son transferibles esas franquicias, ya me lo dijo el presidente de la Federación, que no va a transitar”, reiteró.

Explicó que lo que necesitan primero es resolver el tema jurídico de la posesión del inmueble, y se buscará un acuerdo, pues la inversión de casi 100 millones de pesos que se hizo en el estadio se está cayendo.

Te puede interesar: Estadio Sergio León Chávez sigue en pausa; deuda de predial no ha sido pagada

“A mí me da de todo ver que los pastos se están acabando y ver que el mantenimiento de esta inversión que se hizo se está cayendo y no puedo entrar, jurídicamente no puedo entrar”, compartió.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro. Fotos: Eduardo Ortega

Lorena Alfaro comentó que todos los involucrados tienen el mismo interés y es que le vaya bien a Irapuato, sin embargo, señaló que lo que falta para resolver el problema es voluntad por parte de la asociación civil y sus integrantes, pues aunque hay buena comunicación, no está a nivel de poder resolver el conflicto y decir que el Municipio se quede con el comodato que se pactó por 25 años.

JRP