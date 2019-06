‘Franeleros’ se hacen de espacios públicos

Pese a molestias que genera en los automovilistas, el reglamento no obliga a darles sanción alguna; muchos ‘viene-viene’ aseguran que también se exponen ante los ladrones

Óscar Jiménez

León.- Diversas colonias de León se encuentran tomadas por cuidadores de coches que cobran por estacionarse en la vía pública.

Mediante un recorrido, correo documentó que algunas de las zonas que presentan esta situación de cuotas forzosas es en El Moral, Fórum Cultural Guanajuato, la Zona Centro y algunos otros espacios donde principalmente se sitúan oficinas o grandes espacios laborales.

“Son 30 pesos”, advierte un cuidador atrás de la Plaza Insurgentes, que ofrece cobrar menos si el cliente accede a comprarle bolsas de basura que lleva para vender. Por la misma zona y los alrededores del Moral y la Gran Plaza, se dan cita al menos otra decena de cuidadores de autos, que en algunos casos generan molestia entre los dueños de vehículos por la ‘obligación’ de tener que dar algunas monedas.

En la Zona Centro de León, el problema se presenta principalmente por las noches y en fin de semana, cuando en las calles, como La Paz o el resto de las colindantes con la Madero, los ‘viene-viene’ dan acceso a estacionarse en zonas donde normalmente es prohibido, aunque con un costo de 30 y hasta los 50 pesos por toda la noche.

De igual manera, las calles cercanas al Fórum Cultural Guanajuato, principalmente cuando hay eventos o partidos de futbol, se llenan de cuidadores, que en algunos casos sólo piden una ayuda voluntaria, pero en otras situaciones, ‘obligan’ a los dueños de vehículos a cooperar con una cantidad mayor.

Defienden el oficio

Los diversos tianguis también resultan un foco de concentración de automovilistas y de principal atención para los ‘franeleros’. Quienes ahí vigilan señalan que las cuotas forzosas no son lo mejor para su trabajo, puesto que en medida de ofrecer un servicio atento pueden ganar más dinero.

“Nuestro trabajo es importante porque primeramente se deben cuidar las pertenencias de las personas; todo cuesta en esta vida y eso sirve para que nos den buena propina (…) Yo lo veo mal (las cuotas forzosas) porque debería ser lo que cada uno guste dar”, señaló Orlando, que trabaja en los alrededores del tianguis del Coecillo los jueves.

Por su parte, Luis Enrique Ramírez, también cuidador de autos, hizo hincapié en que sólo se puede ganar más dinero no cobrando, sino ofreciendo un servicio de calidad a los que no tienen otra opción más que dejar sus coches en las avenidas; “Nosotros no cobramos nada aquí, lo que nos quieran dar aquí es todo bienvenido para llevar a la familia y que salga por lo menos para un taco”.

“Es cansado, pero cuando sale el sol nos conviene porque así sí viene la gente. La semana pasada (por lluvias) estuvo muy solo, entonces a nosotros nos conviene que esté soleado (…) sale apenas para la familia y es necesario, porque yo tengo un niño”, dijo.

En este tipo de espacios los robos más comunes son de baterías, pero también algunas autopartes de vehículos; incluso, los mismos ‘franeleros’ han señalado que en el Coecillo se han disparado los atracos en los últimos meses.

“Tenemos que cuidar mucho a la gente (…). Se tiene un riesgo porque viene gente a robar y traen cuchillos y armas y eso para nosotros también es riesgoso”, sentenció Eduardo Rangel.

Cobros fuera de la ley

La vía pública no funciona como un estacionamiento privado en el que la cuota sea establecida al gusto, sino que cualquier persona es libre de ocupar un espacio, esto así lo señala el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León.

A través de su última modificación el pasado 13 de septiembre de 2018, el gobierno municipal adoptó medidas contra la regulación de la actividad de los ‘franeleros’ que en algunos casos resulta abusiva.

Mediante la exposición de motivos, el documento narra las implicaciones de los ‘viene-viene’; “Otra de las inquietudes, en el caso del trabajo de las personas identificadas como ‘franeleros’, el imponer a la Dirección General de Tránsito la obligación de un registro de las personas dedicadas a esta actividad, es necesario señalar que dicha actividad no debe regularse administrativamente, pues si bien es una actividad que no ha sido considerada como trabajo o servicio, tampoco debe criminalizarse”.

El documento afirma que la actividad ha crecido por la desigualdad y marginación, pero se solicita mayor énfasis para controlarla, principalmente mediante los cobros obligados.

La normativa señala que los tránsitos no están avalados para sancionarles, pero ante el reclamo ciudadano se puede recurrir al apoyo policial.