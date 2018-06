Francisco Gabriel de Anda confirma salida de Chivas

Prefiere dejar la dirección a alguien más debido a sus condiciones de trabajo, ya que ‘no le dijeron las cosas como son’ y se sintió frustrado

Notimex

Guadalajara.- Francisco Gabriel de Anda señaló que ante la falta de condiciones para trabajar, prefiere hacerse a un lado de Guadalajara y dejar el cargo de director deportivo que asumió apenas hace unos meses. Desde que entró había prometido retirarse si Almeyda se iba, cosa que sucedió el día de ayer.

“Había muchas cosas por hacer, que se podían lograr, no existían las circunstancias; mi palabra y dignidad esta sobre todo, puedo ver a cualquier persona de frente”, manifestó. En conferencia de prensa indicó que lo único que solicitó fue que le dijeran las cosas como son y le avisarán los detalles que debe estar al tanto un director deportivo. “No puse otra condición”.

Descartó sentirse decepcionado por esta experiencia que tuvo a nivel directivo con el ‘Rebaño Sagrado’, ya que sabe bien las presiones que existen. “Sabía a lo que venía, soy gente de futbol, fui directivo en Pachuca y León, entiendo ambas partes. No tengo nada que reclamar, cuando llegue a Chivas sabía a donde llegaba, lo que representaba y a lo que me iba a enfrentar, no soy un tipo ingenuo”, estableció.

De Anda afirmó que entiende cuando en la parte administrativa no se puede dar un premio, “me frustré y sabía lo que venía, traté de contener los daños”.

“Entiendo la parte de la empresa y también la del jugador, sabía que con los adeudos podría venir una crisis que estalló en el peor momento. Faltó una buena comunicación y mi manera de ser es frontal, pude mantenerme al margen, pero me gusta dar la cara, no se me obligó a hacer nada que no quisiera hacer”, apuntó.

Criticó que se haya filtrado información que afectó el interior de la institución y solo buscaban beneficio propio y no el colectivo. “Cuando filtras ciertos datos para sacar provecho no es válido, debe ser para mejorar el entorno es tu responsabilidad”.

AL