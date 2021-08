Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- Francisco Manuel Duran Rosillo es un acambarense que ha llegado a las grandes ligas dentro de los medios de comunicación masivos en estado del norte como Monterrey y desde luego en los Estados Unidos en medios como CNN, el hombre hizo sus pininos en periódicos regionales y en la radio local de Acámbaro, desde ahí se encumbró con sus reportajes de la guerrilla salvadoreña y los kukuxklán en el país del norte.

El acambarense también escritor de obras que promueve en Acámbaro y municipios de Guanajuato como Mi mestizaje mágico, nuestra herencia, América Underground.

En el municipio es recibido por los miembros del círculo de la cultura acambarense, quienes recuerdan al periodista como uno de los hijos pródigos de este municipio con una trayectoria que lo ha llevado lejos.

El periodista nacido en Acámbaro el día de San Francisco de Asís, el 3 de octubre de 1960, cuenta que el famoso doctor Luis Mota Maciel le decía a su madre que era un tumor, pues esta nunca dio muestras del embarazo, lo que motivó a que su nacimiento fuera noticia en el periódico local, Saverin de Don José Ríos Velarde.

Con mucho sentido del humor continúa diciendo que por de chamaco, siendo hijo de un mercader italiano y una mujer francesa, salía a jugar con animales y cuando su madre lo buscaba, los lugareños le decían “anda franco” y “es franchesco”, refiriendo a que el pequeño andaba libre. De ahí que decidieran dejarle el nombre Francisco que significa libertad. A la fecha los soldados al tener permiso dicen “anda franco”, para referirse a que está libre.

Cuenta que su madre deseaba que fuera sacerdote, pero la vocación no se le daba y aunque se inclinaba por la medicina, su amor por la fotografía y la influencia de Don José Ríos Velarde, quien lo invitó a colaborar con la prensa de Acámbaro, hicieron que en 1978 empezara como reportero.

Con aire nostálgico recordó que entonces narraba noticias en Radio Acámbaro con Noel Cornejo y Poncho Gascón, “poco después me contratan como fotógrafo de El Sol del Sur del Bajío, donde me dieron la oportunidad de escribir y al concluir la preparatoria, me otorgaron mi cambio al periódico Tribuna de Monterrey de la OEM”.

Poco después ingresa a la Universidad Regiomontana con un crédito universitario, “no pude entrar a la UANL por no haber terminado la preparatoria en Nuevo León; el Tec. De Monterrey era carísimo, mi trabajo de reportero en la sección policiaca me ayudaba con mis gastos, pues mi padre pagaba la universidad privada de mi hermana con una colegiatura alta, por tanto le dije que ya no me enviara dinero”

Todo inicia con una tarea

Recordó que por entonces le daba clase el licenciado Javier Núñez Mesa, conocido litigante de Monterrey: Nos pidió escribir un relato en una cuartilla. Al final de clase, muy serio, con su cigarro casi por terminar en la boca, me dice, “joven Durán usted se queda, los demás se pueden retirar”.

El licenciado me dejo sentado esperando, mientras va al baño y por una taza de café, algunos de mis compañeros, entre ellos Adal Ramones, haciéndome bromas, me veían por las ventanas del salón, regresa el catedrático con el mismo cigarro ya apagado y con un café para mí.

Me acerca el vaso y dice, “¿de dónde eres?”, contesté de Acámbaro, Guanajuato, se acordó del exquisito pan haciendo alusión que era lo que nos faltaba para disfrutar el café. Comentario que rompió el hielo y me dice: “voy a ir al grano: soy editor del Periódico El Norte, -(el de mayor circulación en Monterrey, actualmente padre del Grupo Reforma)- me gusta lo que escribiste te espero a las 4 pm en la redacción del periódico”.

Puntual llegue a la cita, Núñez Mesa me pasa, me presenta con Don Abelardo Leal, director Editorial, Ramón Alberto Garza, jefe de redacción, el licenciado Óscar Muraira, actualmente Magistrado y quien en su juventud fue reportero de la policiaca.

Empieza en nota roja

Me hicieron variadas y breves preguntas, me pusieron unos días a observar la redacción, mientras que el licenciado Óscar Muraira me daba clases de cómo manejar el argot legal, para comprender los términos debidamente y por los dos primeros meses me mandaban a cubrir notas policiacas.

Cubrí muchos casos policiacos, al no ser de Monterrey, en el pasillo había un gran mapa de la guía Roji, y tomaba los datos brevemente; en una ocasión pasa el reportero, Felipe Soriano, murmurando: “así quieren levantar la circulación con alguien que no conoce la ciudad, mira mira”, ignoré y me enfoqué en cubrir a tiempo el reportaje.

Ese año Alejandro Junco de la Vega, me dio el premio IxTan Kan Tonoli, por ser el mejor reportero y es que me tenía que esforzar el doble, al no conocer a la gente y la ciudad, algo en lo que mi juventud me ayudó demasiado y poco a poco me fui ambientando, trabajaba de noche y para no dormirme en clase me daba una ducha en el vapor de la empresa con agua helada, no había toallas, usábamos desperdicio de papel periódico sin imprimir para secarnos.

El periodista sigue su relato, contando su primera experiencia en avión y al lugar al que se dirigió en esa ocasión donde vio venir el flujo migratorio que años después se presentaría en las fronteras mexicanas: Nunca me había subido en un avión, fui a Chiapas, en la frontera con Guatemala cuando Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército Guatemalteco, destacamento 15 mil soldados en la frontera con México para sacar a la guerrilla de ese país, lo que despierta mi interés por el tema migratorio en las fronteras de México.

Cubrí reportajes en la frontera sur, en el Rio Suchiate, donde de una a 10 personas cruzaban a México por el rio entre cada 5 o 10 horas y no había esos cruces masivos que se ven ahora, pero se veían venir, dado los conflictos de guerrillas y golpes de estado en varios países de Centroamérica.

Pagué 40 quetzales por mi visa de Guatemala, en la garita fronteriza de Ciudad Cuauhtémoc, el Ejército no daba información, mucho menos a medios mexicanos porque los guerrilleros que perseguían se refugiaban en Chiapas.

Sus viajes lo llevaron a prisiones, a fotografiar a Miguel de la Madrid, conseguir arrestos y finalmente a ser integrante de Grupo Reforma.

A principios de los 80’s, recorrí varias prisiones para entrevistar migrantes centroamericanos tanto en el lado norteamericano como mexicano, las notas gustaron y las reprodujo el New York Times en su revista Weekley Review.

Miguel de la Madrid visita Monterrey le tome unas fotos fumando cigarros importados con empresarios regiomontanos, fotos que costaron arrestos al Estado Mayor Presidencial; luego me cambiaron a la corresponsalía a la ciudad de México, lo que era el inicio de los planes de hacer el Grupo Reforma.

En una casona de delegación Cuauhtémoc a una cuadra de la Embajada Americana, estábamos Cosme Haces, Gregorio Armando Meraz, Juan José Prado, Víctor Moreno, Ana Luisa Ansa, yo, y Pedro Valtierra que hacía fotografía freelance con su agencia Imagen Latina para El Norte.

Una historia de guerrilleros y un taxista sin pierna

En ese ambiente, su búsqueda por concretar una entrevista con guerrilleros dio frutos.

Me contacta un miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, diciéndome que si estaba listo para la entrevista que tanto había pedido con los guerrilleros, le dije que sí y concertamos los datos.

De inmediato me fui a la embajada de El Salvador en la avenida Palmas en la ciudad de México y solicité una audiencia con el embajador pidiéndole una entrevista exclusiva con el presidente José Napoleón Duarte, pero no les dije que ya tenía confirmada entrevista con los guerrilleros porque bastaba que una de ambas partes supiera de entrevistar a ambos bandos, (gobierno y guerrilla) y todo me lo cancelaban.

En el vuelo a San Salvador conozco a una dama que resulta que era la secretaria del embajador de México y tras decirle que luego la visitaría, me prestó unos colones en efectivo, (moneda local) para pagar el taxi.

Voy y saco mi credencial en COPREFA, Comité de Prensa de la Fuerza Armada de El Salvador, de lo contrario, ninguna identificación valía para el Ejército, sabían todos mis datos de hotel y todo para tenerme vigilado. Entrevisto al presidente Duarte en el Salón de Honor de la Casa Presidencial.

Mando mi nota por radio teléfono a la redacción con una computadora Tandy; los rollos de las fotos las pongo en la caja de seguridad del hotel, con una nota de que si algo pasaba entregaran el sobre a la embajada de México para que lo enviaran al periódico.

Para desviar la atención de militares vigilando Motocentro, sector turístico de la capital salvadoreña, con un amigo del Miami Herald que invitó a otros corresponsales, visitamos un centro nocturno, a la salida tenía apalabrado un taxista que le faltaba una canilla,(pierna), aceleraba con un palo, en una ida al baño me escapé del grupo y me encontré con el taxista a quien le había dado la mitad de un billete de 20 dólares, la otra mitad la tendría cuando me llevara a la montaña donde me encontraría en el lugar acordado con “los muchachos” (así llamaba la gente a los guerrilleros).

Me dejó y regresaría en 6 horas para evitar sospechas de los patrullajes militares. Al llegar al lugar, Elmer me dice: “Mexicano trajiste los cigarros le doy dos paquetes de delicados” me suben a un camión de redilas con los ojos tapados, las metralletas bajo el asiento por si eran descubiertos, en 30 minutos estábamos en una área arbolada, todos emocionados fumando los cigarrillos.

Me quitaron la cámara y ellos tomarían las fotos que consideraran pertinentes porque los militares confiscaban los rollos y los identificaban, por tanto, todo de espaldas.

Me sugirieron guardar el rollo en la doble costura del pantalón. Regreso a la capital fui a la embajada mexicana a pagar lo del taxi. La agradable dama me presentó con el embajador, quien me propone que, si no llevo la cámara y no digo nada, puedo acompañarlo como testigo a la liberación de la hija del presidente Duarte, secuestrada por la guerrilla y acepte bajo la promesa de no dar ninguna información, lo cual fue así.

Al día siguiente voy a tomar fotos de la embajada de Estados Unidos que le llamaban “el bunker” por tener una red amarilla elástica cubriendo al edificio, de manera que si lanzaban una bomba, la regresaba al lugar de donde había sido arrojada.

Más tardé en tomar las fotos cuando me cierran dos camionetas Suburban negras llenas de hombres con metralletas, me apuntaron y me subieron para interrogarme y quitarme el rollo afortunadamente traía la credencial de prensa del ejército y me liberaron tras quitarme el rollo.

Al día siguiente el jefe de prensa del Ejercito, de apellido Miranda, me cita en el cuartel y me regaña porque se enteró que en la madrugada del día anterior había ido a las montañas con los guerrilleros, yo lo negué todo, y me dijo: “Señor Duran que explicación le da el Presidente Duarte a quien usted acaba de entrevistar, si usted regresa sin una canilla, hay muchos campos minados con bombas”.

Ya cuando vio que negaba todo me saca el papel de una cajetilla de cigarros Delicados hechos en México, y me dice: “Estuvo o no con los guerrilleros”, ya no me quedo de otra más que reconocerlo.

El regreso a México y una lluvia de ofertas

A mi regreso a México, en Octubre de 1986, recibí una oferta de Televisa, donde labore un año en la Redacción de Noticieros.

En 1988 recibo una invitación para trabajar en Turner Broadcasting System revisando. Luego fui Coordinador de Investigaciones de Turner Network Televisión, asistiendo en proyectos en todos los canales como CNN, Hedline News, TNT, CN y TBS, donde estuve 17 años.

Con el productor Ted Rubinstein colabore en varios proyectos de CNN en Ingles; además doblaba al español la voz del conocido periodista Bernard Shaw, quien cubrió en vivo la guerra Tormenta del Desierto; asistí al productor ejecutivo de CNN Impact, Ted Rubinstein y David Martin en la cobertura de reportajes especiales de CNN.

Con Michael Hessing, Senior Producer de CNN asistí en la promoción de lanzamiento de CNN En Español además ayude en los reportajes sobre la guerrilla zapatista, y un especial de Fidel Castro.

En 2004 LAPTV-FOX TV me contrata como supervisor de estrategia comercial por cinco años y posteriormente fui contratado por el corporativo COX media haciéndome cargo de la estrategia y programación comercial de los sectores de mayor población hispanohablante de California, Nevada, Oregón, Idaho, Nuevo México, Texas y Florida.

Desde inicio de 2021, colaboro como editorialista de la Revista Siempre, donde cada semana publico un artículo sobre la comunidad mexicana en USA.

Cualquiera puede ser reportero

Comenta Francisco Manuel Duran Rosillo que la tecnología prolifera por doquier y ahora es más común ver en los medios masivos, videos y fotos tomados con un teléfono celular por un ciudadano común y corriente:

Cuando yo obtuve mi primer empleo, como reportero en un periódico semanal, La Prensa, hable con el propietario, Don José Ríos Velarde, a quien le agradezco que me diera la oportunidad, pues no solo cubría las historias y las ilustraba con mis fotos. También aprendí muchísimo sobre los sistemas de impresión, que luego me sirvió en mi carrera de Licenciatura en Medios Masivos.

Paralelamente colaboré en la XEW estación de radio en propiedad de mi familia, y también fui invitado por Don Carlos Martínez Inda a trabajar en la fundación de El Sol del Sur del Bajío, periódico de la Organización Editorial Mexicana. A las pocas semanas de la fundación del diario ya me había ganado las 8 columnas en los diarios de esa cadena en el Estado de Guanajuato.

Menciono esto porque todo se debe al sentido común, observé que Fidez Velasco Ruiz, acompañó al entonces Gobernador de Guanajuato, Enrique Velasco Ibarra, (polémico porque había sido secretario particular de José López Portillo), a un acto y habló en nombre de su mama, como presidenta del Comité Estatal del Desarrollo Integral de la Familia.

La entrevista la publiqué y entre líneas di a entender la ausencia de la Primera Dama del Estado, Fidez Ruiz de Velasco. Meses después el Gobernador Enrique Velasco Ibarra, ya estaba separándose y delegando funciones y autoridad en sus cercanos colaboradores.

Como me gusta mucho tomar fotos y videos, pues lo hacía desde el punto de vista artístico, esto me dio mucho pues ya trabajando en el periódico EL NORTE de Monterrey, viajé demasiado porque conmigo se ahorraban el sueldo del fotógrafo, pero lo cierto es que me gustaba hacer ambas cosas.

Ahora las noticias están siendo ilustradas por personas que como usted o como yo nos gusta tomar fotos y documentar el hecho. La sofisticación de la tecnología y la inmediatez del envío de mensajes en la red cibernética permite transmitir el hecho ya no en los medios masivos, ahora todos nos enteramos de algún “lead” o encabezado de una historia por medio de las redes sociales: Twitter, Facebook, etcétera.

Si nos interesa saber un poco más recurrimos a los periódicos en línea. Pero ahora el medio fundamental de enterarnos es el teléfono celular y para abundar en detalles recurrimos al internet. De hecho, hay un pronóstico que condena a los periódicos a dejar de ser impresos en papel y quedar publicados en las páginas de internet. Mientras que los camarógrafos y fotógrafos de prensa serán menos cada día, porque la gente cubrirá las noticias con sus teléfonos.

Hay mucha diferencia de opinión, pues los libros y diarios en línea, han ganado aceptación en las nuevas generaciones, pero los “baby boomers” como yo, nos resistimos al cambio vemos que la foto se aprecia muy bien en el papel, pero la controversia existirá por los próximos dos años, la gente dará la razón a quien la tenga. Pero por los costos estoy seguro que ganarán las publicaciones en línea.

Mientras tanto el mundo necesita reporteros objetivos y esperamos que quienes envían noticias a los medios desde sus celulares lo hagan de manera neutral.