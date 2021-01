En la recta final de la venta de FoxSports, The Walt Disney Company está dispuesto a “regalar” a la española MediaPro los tres canales deportivos con tal de cerrar ya la operación.

El conglomerado que preside Bob Chapek ya está cansado. Solo quiere cumplir el mandato del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y tener el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia.

Per sólo falta un “detallito” financiero que resolver para que esta larga historia tenga un final feliz: que Disney otorgue un bono a MediaPro, una suerte de subsidio, para hacer frente a los pasivos de FoxSports.

Y es que la firma tiene adeudos que viene arrastrando desde 2019 con acreedores y proveedores. Los más importantes son los contratos de derechos de transmisión y equipos de tecnología.

El atorón está en la valuación de los pasivos y en el tamaño del subsidio que MediaPro quiere, adicionalmente, para mantener derechos de transmisión y que los reguladores den la bendición final.

Ya es público que FoxSports pierde al año cerca de 70 millones de dólares. Eso es lo que Disney ya no quiere absorber, de ahí que esté dispuesto a “regalar” los tres canales al español Jaume Roures.

Pero lo que no se conocía era que la cadena deportiva debe cerca de 50 millones de dólares más, cifra que deriva de servicios de terceros.

En donde ING Bank, que preside Ralph Hamers, no logra cerrar la pinza es en el valor de los contratos de derechos de transmisión con los cinco equipos de futbol de la LigaMX que tiene FoxSports.

Todos los contratos son multianuales, pero el paradigma es que cada uno tiene un valor intrínseco. Por ejemplo, no es lo mismo el Xolos de Jorge Hank Rohn que los Rayados de Monterrey.

Este último de FEMSA, de José Antonio Fernández Carbajal, acaba de fichar a Javier Aguirre como director técnico, con el “Vasco” cobrará una dimensión internacional y es favorito para ganar la liga.

Otro caso es el León, mejor posicionado que el Pachuca, ambos de Jesús Martínez, o el Atlas de Alejandro Irarragori, que incluso demandó a Disney precisamente por adeudos al no honrar los contratos.

Hasta donde se sabe Disney no quiere poner un peso de subsidio hacia el futuro y MediaPro no quiere asumir en el corto y mediano plazo la carga financiera de la transacción.

La fecha para cerrar la venta vence el 4 de marzo. Lo que Disney no aceptará, y eso sería motivo de un conflicto comercial en Estados Unidos, es que el IFT lo obligue a cumplir condiciones fuera de mercado.

Y es que el tamaño del dichoso subdidio puede llegar hasta los 300 millones de dólares.

EL PUNTO DE quiebre en el que está el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, es que no ha podido garantizar la operación segura y simultánea de los aeropuertos Benito Juárez de la CDMX, el de Toluca y la nueva terminal Felipe Ángeles de Santa Lucía. El funcionario, le decía ayer, no consideró la redundancia, factor fundamental para garantizar la seguridad de los vuelos entre los tres aeropuertos que componen el Sistema Aeroportuario Metropolitano. Morán, el ya despedido ex director de la Agencia Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, y el titular de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo, Víctor Hernández, no contemplaron dos sistemas de aeronavegación, básicos para que los aviones operen con el 100% de seguridad en un espacio aéreo estrecho como el del Valle de México. Se conformaron con el sistema tradicional, el PBN (Performance Based Navigation), y dejaron de lado el RNP (Required Navigation Performance), que es más riguroso en cuanto a parámetros de precisión, disponibilidad, integridad y continuidad de los equipos de navegación de los aviones al ejecutar los procedimientos de aproximación a cualquiera de estos tres aeropuertos.

BAJO EL NÚMERO de expediente FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0001497/2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación ya querelló el caso del ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, y lo remitió a la Fiscalía General de la República. Fue en diciembre cuando esa instancia que comanda Carlos Romero Aranda terminó de documentar sus pesquisas sobre una presunta evasión fiscal. Solo se está a la espera de que un juez conceda fecha de audiencia de imputación. Desde noviembre, cuando le informamos que iban por el político, se amparó contra los requerimientos que le hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta que preside Juan Pablo Graf. Pero esta embestida de la 4T es la primera. Hay un expediente todavía más grande que está terminando de armar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que capitanea María de la Luz Mijangos.

AYER PLENO EN la Comisión Federal de Competencia. Se discutió el expediente IO-006-2016. Hablamos del caso que se remonta hasta el 2006 y en el que el año antepasado la autoridad encontró elementos para fincar una probable responsabilidad a BBVA de Eduardo Osuna, Citibanamex de Manuel Romo, Santander de Héctor Grisi, Bank of America-Merrill Lynch de Emilio Romano, JP Morgan de Felipe García-Moreno, Deutsche Bank de Juan Oberhauser y Barclays de Raúl Martínez-Ostos por coludirse para fijar precios de tasas en la intermediación de valores gubernamentales. En 2016 el ente que preside Alejandra Palacios empezó su propia pesquisa, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento con el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien se oponía enfáticamente a que los bancos fueran investigados. ¿El momento para que Palacios se congracie con Andrés Manuel López Obrador?

TODO EMPEZÓ EN la última semana del 2020. Andrés Manuel López Obrador abrió otro frente más contra el sector privado. Confirma la animadversión contra las Asociaciones Público-Privadas. El lance ahora hacia los concesionarios de los reclusorios. Particularmente los que asignó el gobierno de Felipe Calderón vía su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Dos penales son administrados por ICA que dirige Guadalupe Phillips, dos por Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, dos por IDEAL de Carlos Slim, uno por BlackRock que encabeza Larry Fink y uno más por GIA+A de Hipólito Gerard. Los acusó de abusivos y quiere renegociarlos. ¿En serio el Presidente se va pelear con sus aliados?

BRASKEM-IDESA, QUE dirige Stefan Lepecki, avisó ya a Pemex que en 90 días iniciará un arbitraje en la Corte Internacional de Comercio con sede en París. Para dar curso a ello el consorcio notificó por escrito a la petrolera que dirige Octavio Romero la decisión de litigar la cancelación del contrato de sumistro de gas, fundamental para la continuidad de su complejo Etileno XXI. El aviso se hace también con la expectativa de sentarse a negociar. IDESA, que dirige Patricio Gutiérrez, y Braskem, que preside Roberto Simoes, están dispuestos a renegociar precios, volúmenes y multas. Pero el gobierno de la 4T cree que puede quedarse con los activos.

LE INFORMÉ AYER la salida de Abraham Alipi de la subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción de Pemex. Se va otra subdirección similar en Pemex Transformación Industrial, que dirige Jorge Basaldúa. Pues ya tiene relevo. Se trata de Paola Elizabeth López, quien viene, ¡hágame el favor!, de la titularidad de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. Que se agarren aquellos contratistas que llevan más de dos años pidiendo al “virrey” de Pemex, Marcos Herrería, les pague por los trabajos facturados y hasta los no facturados.