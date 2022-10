Luego de que un padre condicionara la misa a que se pagaran 700 pesos a los fotógrafos del templo, el obispo justificó esta actitud

Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz justificó el actuar del padre identificado como Omar Olmedo, quien habría presionado a los festejados de una celebración a pagar 700 pesos a los fotógrafos ‘concesionados’ del templo de San Juan Bautista para permitir el ingreso de fotógrafos privados.

“Pasan un pedacito muy pequeño del video. Si vamos a discutir sobre eso está como un poco complicado. Es muy importante que sí se vea todo el contexto, lo anterior y lo posterior”, indicó.

Precisó que la cuota que se cobró no era para el sacerdote ni para la Iglesia, sino para los fotógrafos. Dijo que es bien sabido que ellos se organizaron en uniones o sindicatos, al igual que otros gremios como los taxistas y los mercados, y se reparten los espacios independientemente de las autoridades para ejercer su profesión.

“No es que la Iglesia cobre derechos, muchas veces incluso ha habido un poco de dificultad en ese sentido. La Iglesia no cobra los derechos, y el padre no les dice: ‘Aquí me van a pagar’, dice: ‘Arréglense allá con los fotógrafos que tienen su sindicato’. Y no sé si sea sindicato o unión, pero es ellos el grupo y cuando van a otro iglesia son los que cobran esa cuota”, puntualizó.

El padre Omar Olmedo. Foto: Captura

Espacios se deben respetar como en otros gremios: obispo

Dijo que los espacios se deben de respetar como sucede en otros gremios. Explicó que la situación es como si se pone un puesto en un mercado, que cobran por estar ahí, y también se hace así en los templos.

Sin embargo, el obispo no aclaró si el sacerdote actuó bien al haber intervenido de la forma en que lo hizo. Esto porque incluso amenazó a la familia que de no haber arreglo, él se retiraba y no celebraría la misa.

“En la parte de estar en la celebración y estar interrumpiendo la celebración ahí sí, le pedimos a todo mundo, el pago no se lo iban a hacer al sacerdote, se lo iban a hacer a los fotógrafos. Quizá la expresión del sacerdote no era muy feliz, pero el problema no es con el sacerdote, es con los fotógrafos”, insistió el obispo.

Foto: Especial

Pago de comisión se practica en León

El religioso reconoció que ante la falta de acuerdos, sí se ocasionan problemas a quienes se sienten con el derecho de la Iglesia. Pero se tiene que pagar, pues lo mismo sucede en León y otros lados.

El obispo hizo referencia a que en esta misma Iglesia en donde se hizo el escándalo, que también se conoce como la de San Juan de Retana, se celebró la misa de varios de las personas que masacraron en un bar, hecho que sucedió en esta colonia y que los padres de la Iglesia se encargaron de dar consuelo a las familias.

“Entonces como que se hace mucha propaganda en una cosa y no tanto que el sacerdote está celebrando, acompañando, consolando a quienes masacraron en esa misma colonia de esa parroquia”, puntualizó.

Vuelve el saludo de mano para dar la paz en misas de Celaya

El Obispo de Celaya, Víctor Ledesma. Foto: Daniel Morena

En la Diócesis de Celaya pronto estará permitido nuevamente permitido que los feligreses puedan darse el “saludo de paz” durante la misa.

Aunque poco a poco se eliminan las restricciones por la pandemia, aún hay algunos padres que aplican todas las medidas sanitarias incluyendo la sana distancia, el uso de cubrebocas y hasta el uso de tapetes antibacteriales. Pero hay otros que solo aplican la mitad de las medidas y otros que regresaron ya a la normalidad. Sin embargo, falta hacer oficial estas disposiciones.

Por eso Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, obispo de Celaya, señaló que una vez pasado el Día de Muertos enviará una circular a todas las parroquias indicando que se podrá volver a dar el saludo de paz, pero la recomendación será que la gente traiga su gel o spray desinfectante para aplicarse después de que se den la mano con otros fieles.

“Empezando ya noviembre tendremos nuevas disposiciones diocesanas. (Por ejemplo), ya sea antes o después de darse la paz que, usen su gel”, dijo

Medidas sanitarias las definirá cada sacerdote

Fotos: Daniel Moreno

Aguilar Ledesma dijo que el resto de las medidas sanitarias quedarán a discreción del sacerdote y consideración de los fieles. Por ejemplo, será obligatorio usar cubrebocas si la persona está enferma o si está tan enferma que no puede salir de casa, no se le puede obligar a acudir al templo.

El líder católico también dijo que este domingo se celebró el Día Mundial de las Misiones. En el caso de México, son los Misioneros de Guadalupe quiénes hacen la labor de evangelización por diferentes partes del país y del mundo. Por eso añadió que el próximo 29 de octubre se realizará un rosario en el estadio de béisbol de la deportiva Miguel Alemán Valdés, y el próximo día 20 de noviembre se festejará el Día de Laicos en el estadio de fútbol de esta misma deportiva.

