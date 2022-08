En cada una de las ramas, destacan las fotografías de desaparecidos en Salamanca que buscan sus seres queridos

Yadira Cárdenas

Salamanca .- De manera permanente, y para que no los olviden, cuelgan las fotografías de desaparecidos en Salamanca en un árbol frente a la presidencia municipal y el Santuario del Señor del Hospital. Integrantes del colectivo ‘Salamanca Unidos, Buscando Desaparecidos’ señalaron que es una manera de mostrar el dolor de cada una de las familias que no cesan en la búsqueda de sus seres queridos.

En cada una de las ramas, destacan las fotografías de desaparecidos en Salamanca que son buscados por sus seres queridos; mujeres y hombres. A decir del colectivo, se han sumado familias de Jaral del Progreso, quienes no pierden la esperanza de localizar a sus familiares.

Foto: Yadira Cárdenas

No te pierdas: Última semana de julio cierra con la búsqueda de 5 menores desaparecidos

“No pararemos”, claman colectivos

Personas cuyo paso obligado es el Jardín principal, se detienen a observar cada una de las fotografías. Éstas muestran nombres, fechas de desaparición, y algunos con frases que les dedican sus familias.

“Con esto queremos rendirles un homenaje a nuestros desaparecidos. Que nuestras autoridades no los olviden y que la sociedad pueda conocer sus rostros y nos ayude en la búsqueda. Si algo sabe de ellos que no lo hagan saber. Para la mayoría ya son muchos meses, años de angustia y búsqueda, pero no nos rendimos”, señalaron.

Las fotografías permanecerán de manera permanente en el árbol del Jardín principal. Mientras tanto, los integrantes de ‘Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos’ continúan en campo en los trabajos de búsqueda de los más de 106 desaparecidos que se tienen en este colectivo.

Foto: Yadira Cárdenas

Te puede interesar: Guanajuato: Desaparecen 6 menores en una semana y hay una alerta desactivada

“No pararemos en nuestra labor, día con día salimos con la esperanza de tener noticias, ya sea con vida o para regresarlos a casa y darles sepultura, pero con la tranquilidad de saber en dónde están”.

EZM