Con 12 fosas en Guanajuato más que en el mismo periodo de 2021, este 2022 muestra un crecimiento de 30%; 73 personas han sido localizadas

Guanajuato.- Al cierre del primer semestre del 2022, Guanajuato suma hasta 52 fosas clandestinas localizadas en labores de búsqueda en todo el estado. La cruenta cifra representa un promedio de entre 8 y 9 entierros ilegales por mes, que se suman al promedio de 45 puntos de sondeo por mes en el mismo periodo.

Así lo refleja la última actualización de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP Guanajuato), correspondiente al trimestre abril-junio de este año. En el registro de estos meses se evidencia un incremento superior al 600%, en comparación con enero-marzo.

De esta manera, con 12 fosas más que las localizadas en el mismo periodo del 2021, ese año evidencia un crecimiento del 30% en este punto. Lo que ha resultado de un total de 116 jornadas de búsqueda en campo que finalizaron con 73 personas localizadas.

No obstante, según la CEBP Guanajuato de las 73 localizadas, sólo se habría logrado identificar a 18 personas tras 29 cotejos de ADN.

En torno a las personas desaparecidas, la CEBP contabilizó 758 reportes entre enero y junio de este año. De estos, un total de 434 continuarían sin ser localizados, mientras que 300 volvieron a casa con vida y 28 ya sin vida.

Mujeres y niños, los que faltan

Pese a que de los reportes de desaparición la CEBP documenta sólo 227 mujeres desaparecidas en el primer semestre del 2022, activó el Protocolo Alba en 547 ocasiones. Con esta alerta, se reporta la localización de 380 mujeres guanajuatenses con vida y 6 más sin vida.

Bajo esta premisa, solamente 160 mujeres desaparecidas en Guanajuato se buscarían con el Protocolo especializado para ellas.

En tanto, de los menores desaparecidos y que se buscarían bajo la Alerta Amber, se habla de 175 reportes. De estos, 104 son mujeres y 71 hombres, siendo localizados sólo 136 hasta la fecha.

Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay al menos 2 mil 627 personas desaparecidas desde 1964. De estas, sólo 22 se han contabilizado en el presente año, de las que 18 son hombres y sólo 4 mujeres.

Lo más triste es no saber dónde están: obispo

Es más triste y doloroso no saber dónde está un familiar que encontrarlo sin vida, consideró el obispo Enrique Díaz Díaz al unirse al llamado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Este domingo se unió a la oración por las personas desaparecidas.

Irapuato concentra el 13 por ciento de todos los desaparecidos de Guanajuato. Suma 353 personas de las que aún no se sabe nada de ellos y cuyas familias esperan su regreso, de un total de 2 mil 695 registrados en la Comisión Nacional de Búsqueda.

El obispo llamó a la sociedad a involucrarse en la búsqueda, en el sentimiento y apoyar a las familias que viven el calvario de no saber dónde están sus familiares.

“Es una tristeza no tener una tumba o un cadáver qué llorar. Si es doloroso encontrar a un hermano y una persona querida asesinado, es más doloroso no saber dónde están y yo he visto familias que tienen cinco, diez, uno o dos años y viven en la zozobra y angustia”, señaló el obispo.

Por ello, convocó a llevar una fotografía a las celebraciones de este domingo para pedir por los desaparecidos. Dijo que la sociedad debe de unirse y ser conscientes de ese dolor para apoyar en la búsqueda.

“Nos unimos a ese dolor y los ponemos en manos del señor y los alentamos para que sigan en la búsqueda con la esperanza y la seguridad que Cristo es el primero que busca”, dijo.

