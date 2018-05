Fortalecerá Yulma programas de prevención al delito

Lorena Ramírez

Irapuato.- Yulma Rocha Aguilar, candidata del PRI se reunió con mujeres de una empresa de plásticos promocionales, prometió fortalecer apoyos a personas con vulnerabilidad y programas de prevención al delito que se refleje en la disminución de delitos.

Mediante un Modelo Integral de Intervención Social, la priista busca crear confianza en los miembros de la sociedad para inculcar valores mediante actividades enfocadas al deporte, cultura y educación.

“Mi gobierno va a ser atento, sensible no ajeno a la problemática de seguridad y violencia. El objetivo es incidir en la disminución delictiva, será permanente, no como ahora que llega un día y luego se va”, comentó .

Para ello, habrá un cambio en su totalidad de los esquemas de prevención implementados en el municipio, al implantar acciones permanentes en donde se dé seguimiento a los jóvenes integrados al proyecto, en su mayoría, adolescentes vulnerables a integrarse a pandillas o delinquir.

Rocha Aguilar, consideró que los programas de prevención que hoy en día se implementan no son transversales ni resuelven la problemática actual, es por ello que prometió que todas las dependencias y servicios estarán enfocadas a estas zonas de atención prioritaria para cambiar la cara de quienes ahí residen.

Durante un encuentro con mujeres la candidata aseguró que primero debe atenderse el problema de drogadicción en colonias populares, pandillerismo en niños y adolescentes “no podemos dejar que nuestros hijos sean presa de estas prácticas”; aseguró que tendrá un gobierno cercano y que no será indiferente a la violencia.

