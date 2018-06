Fortalece Sergio Contreras su enfoque para León

Cuestionó a su contrincante de AN sobre el por qué evaluó con 9 la seguridad y no recibió respuesta; señaló que es indispensable hacer una evaluación ambiental estratégica

Daniel Vilches

Redacción.- Durante el segundo debate entre candidatos a la Presidencia Municipal de León ahora organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del municipio, Sergio Contreras resaltó el tema del cuidado del medio ambiente.

El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que es indispensable hacer una evaluación ambiental estratégica, pues el problema no es el CO2 sino las partículas suspendidas.

Habló de la necesidad de reubicar una de las ladrilleras, así como de tecnificarlas.

“Esto es muy difícil de lograr en un año pero se deben dejar los cimientos para alcanzar estas metas”.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, aprovechó su réplica para pedir al candidato del PAN, Héctor López Santillana responder por qué le puso calificación de 9 a la seguridad en León, incluso cedió parte de su tiempo y no obtuvo contestación.

“Te responderé esto en otra ocasión porque me gustaría estos segundos regalárselo al candidato de Accion Nacional para que nos diga hoy en el Día de la Libertad de Expresión porqué calificó con 9 la seguridad en el municipio”, dijo.

En el tema de movilidad y ante el cuestionamiento de una estudiante dijo estar dispuesto a involucrar a los ciudadanos para el mejoramiento del Sistema Integrado del Transporte (SIT).

La creación del Consejo de la Ciudad que propone será clave para que la sociedad tenga representatividad en la toma de decisiones y mejora del transporte público.

“Poner barras de salida para ver la ruta completa de quién usa el transporte y por dónde debe pasar, es urgente reinventar el sistema de movilidad”.

Ante los ataques que han sufrido elementos de seguridad en Guanajuato se le cuestionó cómo incrementar la plantilla de los policías ante el rezago que existe en la materia.

Señaló que es indispensable incrementar la capacitación a tres años en la academia y la creación de tres tipos de policía: el de barrio, la guardia municipal y la de inteligencia.

Propone debate público con HLS

Al término de este debate, el ungido del Verde Ecologista lanzó un reto a su contrincante panista ha realizarán un debate público sólo entre ellos dos, así el debate sería más profundo y Sergio Contreras demostraría que López Santillana no tiene propuestas propias ni resultados de la administración a la que ambiciona regresar.

“A mí realmente me gustaría tener un debate con el candidato de AN, para contrarrestar propuestas y los resultados… yo creo que las propuestas de Héctor no tienen un sustento, muchas de ellas ya estaban en el programa de gobierno y desgraciadamente no se han hecho”.

RC