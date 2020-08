Fortalece lazos Beatriz Hernández con constructores salmantinos

Redacción

Salamanca.- El Gobierno municipal entrega 800 plantas a familias de colonias de comunidades para colocar en sus huertos y jardines en casa, los beneficiados han recibido plantas de ornato, medicinales y de olor para contribuir a una reforestación social; la Jefatura de Parques y Jardines cuenta con 13 diferentes especies.

La Dirección General de Medio Ambiente informó que, a dos semanas de recibir la donación de ocho mil ejemplares de verbena, margarita, lirio persa, siempreviva, rocío, ruda, chiltepín, flor de papel, entre otras plantas, por parte de la Fundación Grupo México; se han entregado más de 800 a familias salmantinas que han solicitado la donación para sumarse a la campaña de reforestación social.

Juan Carlos Jiménez Lugo, director General de Medio Ambiente, informó que el principal objetivo de esta campaña es fomentar entre nuestra población una cultura del cultivo de plantas que en algunos de los casos son medicinales, aromáticas y de ornato. La persona que requiera una donación debe acudir a las oficinas de Parques y Jardines ubicadas en bulevar Faja de Oro s/n, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas; donde el solicitante debe proporcionar su nombre, dirección y número telefónico para llevar un registro.

“En estos tiempos de pandemia este tipo de programas nos sirve para acondicionar nuestros jardines o iniciar nuestros propios huertos; estas plantas me han servido para hacer más grande mi jardín que es un espacio que me da tranquilidad, ahí me refugio; acomodo mis plantas y corto mi pasto” platicó Soledad Alvarado, beneficiada de la comunidad La Ordeña.

Es importante que la población recuerde que, al acudir por sus plantas, se cumpla el protocolo sanitario de uso obligatorio de cubrebocas, aplicarse gel antibacterial y guardar la sana distancia, a efecto de disminuir riesgos de contagios de Coronavirus. “Está muy bien el programa, nos sirve para embellecer nuestras áreas y ayudar a la reforestación, además nos comprometemos a dar mantenimiento y limpieza de nuestras áreas verdes” indicó Alejandro Zavala, beneficiario del Fraccionamiento Misiones.

