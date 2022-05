El Foro Go: Beyond anunció que serán más de 10 ponencias que ayudarán a empresarios y emprendedores a fortalecer sus equipos

León.- Esperan más de 6 mil asistentes en formato híbrido para la 5ta Edición del Foro Go: Beyond. El evento se llevará a cabo el 26 y 27 de Octubre, enfocado para las empresas guanajuatenses que buscan herramientas para ingresar al mercado internacional.

Durante la presentación de la 5ta Edición del Foro Go: Beyond, Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior ( COFOCE ) compartió están emocionados no solo de regresar en formato presencial, sino que este se enmarca en un momento internacional clave en materia de exportaciones. Destacó que hay oportunidades enormes para México y para Guanajuato que deberán ser aprovechadas, pues se ha trabajado más de 30 años para ello.

“No queda ninguna duda de que esta coyuntura donde se han mezclado factores macroeconómicos, aunado a conflictos bélicos y a diferentes cuestiones, como el conflicto y colapso logístico en Asia, han generado grandes oportunidades. México está en una posición privilegiada, pero Guanajuato en una posición estratégica.”

Preparan ponencias

María Monserrat Férez Harp Silis, Coordinadora de Innovación para la Competitividad de COFOCE, anunció que serán más de 10 ponencias sobre motivación, creatividad, clima laboral, softskills y economía circular con especialistas en la materia; ayudarán a empresarios y emprendedores a fortalecer sus equipos.

Además de sesiones de Networking del más alto nivel e intercambios de conocimiento para poder escalar sus productos al mercado internacional.

Se espera una derrama económica de 10 millones de pesos por la ocupación hotelera y consumo local, tras el evento. La capacidad para la asistencia presencial es de, al menos, 2 mil 500 lugares. Mientras para la virtualidad esperan 3 mil 500 asistentes.

¿Evento para los guanajuatenses?

Pese a que el evento estará abierto a todo público, los costos para poder asistir siguen siendo altos para el ciudadano promedio o micro empresario. El acceso general es de casi 6 mil pesos y el VIP de 10 mil 999 pesos.

“Queremos que todos se sumen. Nos da mucho gusto que se sume gente de Estados Unidos, Europa. Este es un evento enfocado para los guanajuatenses, para todos aquellos empresarios y emprendedores que quieren llegar al mercado mundial” indicó Rojas Ávila.

Aunque por el Hot Sale, hasta el 31 de mayo, hay descuentos del 60 por ciento. No hay apoyos o posibles becas para para que las juventudes y estudiantes promotoras de ideas puedan acceder al evento. Rojas Ávila expresó que este grupo podrán disfrutar de eventos que tienen un menor costo, particularmente en formato híbrido.

Tenemos que ser como los “chinitos”: explotación laboral

Elías Chavando, Fundador y Presidente de Progresando.Com, una página web de venta de productos variados en línea, expresó que México debe ser como los “chinitos”, pues debemos de trabajar en ser los mejores vendedores, las 24 horas.

“Lo interesante no es como hacer, sino como vender […] Tenemos que aprender de los chinos. Nunca invirtieron en calidad, nunca invirtió en ser el mejor. Ellos invirtieron en ser el mejor en ventas. […] A los mexicanos se nos olvidó como ser vendedores y eso es lo que Foro Go nos va a ayudar.”

Por su parte, Fernanda Torres del Growth Institute dijo “La mentalidad con la que asisten los empresarios guanajuatenses y lideres empresariales nos fascina”.

¿Qué incluye el pase VIP?

Incluye un kit de bienvenida, la posibilidad de seleccionar tu lugar en los eventos, acceso al área de plenaria, a la gala de COFOCE, además de una comida entre asistentes y speakers, por mencionar algunos ejemplos.