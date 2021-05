FORO COPARMEX LEÓN CON CANDIDATOS: LA CUENTA REGRESIVA

EL ÚLTIMO. Esta tarde, en León la Coparmex, como en los últimos trienios, organiza un foro en el que participan 10 de los 11 candidatos a la alcaldía y en los hechos, el último en el que coincidirán los aspirantes antes de la elección.

CONTRA CORRIENTE. Será la última oportunidad de medir en un ‘toma y daca’ a los principales contendientes, aunque ya está visto que con la multitud de candidatos y candidatas que hay en las boletas, es casi imposible poder ver a quienes tienen posibilidades de integrar el próximo cabildo en una confrontación de ideas que les exija al máximo.

LIMITANTES. El formato diseñado por el sindicato patronal buscará ser mucho más flexible y dinámico que el que propuso el IEEG aunque, con 10 aspirantes al micrófono será complejo ver a los protagonistas principales (PAN, Morena, PRI y Verde que hoy tienen presencia en el cabildo) en un ‘toma y daca’ directo.

LOS NEGATIVOS. Y en lo particular, será una de las últimas opciones para el morenista Ricardo Sheffield Padilla, quien intenta colocarse en una posición competitiva al cierre de la campaña, sobre todo porque en su regreso a casa se ha topado con un reto adicional no presupuestado: las resistencias del electorado que lo conoce pero que no necesariamente votaría por él.

COMPLEJO. En una campaña en la que los candidatos tienen que cuidar al extremo los gastos de la misma -lo que limita las opciones de propaganda y su margen de maniobra, de por sí condicionado por la pandemia-, el reto adicional para el expanista ha sido crecer entre los indecisos.

A MEDIA TABLA. Y en ese contexto, Sergio Contreras del Verde y Juan Pablo López Marún tratarán de crecer en el resto de la campaña para posicionarse como la gran alternativa al PAN que hoy no consolida Sheffield.

DE ATRÁS. A ellos quiere agregarse con empuje y algunas propuestas interesantes Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano quien pese a tener un discurso atractivo, las siglas partidistas no le han ayudado mucho para crecer lo suficiente para competir con los del siguiente escalón.

EL CIERRE. En realidad, son estos cinco candidatos los que tienen opciones reales de obtener alguna regiduría. Hasta ahora, la campaña de Alejandra Gutiérrez Campos ha estado en el nivel proyectado por los azules.

PEGADA A LA PARED. Sin hacer mucho ruido, ni levantar polvo. Amparada totalmente en el voto duro panista en León que parece ser resistente incluso a los problemas de inseguridad que ha padecido la ciudad y al desgaste acumulado ya de un sexenio de regreso del PAN al gobierno.

LO QUE QUEDA. En el foro de Coparmex comienza la cuenta regresiva de los últimos 15 días efectivos de campaña. Cuatro para echar su resto. La puntera para no cometer errores.

LA DEL ESTRIBO…

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ni suda ni se acongoja por las protestas de los Vales Grandeza que llegaron a la mañanera en Palacio Nacional el pasado viernes y llevaron a Ricardo Sheffield Padilla a hacer la denuncia a la sede de la FEPADE en la Ciudad de México.

Sin entrar en conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin empacho dijo que él veía “fraude” en esa entrega de vales, el tono de la respuesta del mandatario estatal representa también un indicio del estado de ánimo electoral del panismo guanajuatense aunque él sea la autoridad.

Hace unos días, antes de entrar a una cena con empresarios en León, el senador Gustavo Madero dijo que los panistas en Guanajuato están ‘malacostumbrados’ a ganar casi todo.

DAVID LANDEROS: EL FALLIDO EXPERIMENTO DEL DIPUTADO SORTEADO

“Estos pillos siguen metidos en Morena. Yo no tengo nada en contra de López Obrador pero se terminó el juicio y se los gané. Me tienen que pagar gastos y costas de 300 mil pesos que pagué”.

Fueron las palabras pronunciadas en tribuna hace exactamente tres años por el entonces diputado David Alejandro Landeros quien un año antes había renunciado a Morena luego de un escándalo de filtraciones de audios, acusaciones de traición y fuego amigo que alcanzaron incluso a quien ya era dirigente estatal, Ernesto Prieto.

Todo empezó cuando se filtraron unos audios en los que Landeros acusaba a algunos de sus asesores en el Congreso de desviar partidas que recibía como legislador y al dirigente estatal Ernesto Prieto de cobrarle 20 mil pesos de su dieta.

Landeros nunca citó por nombre a nadie, pero sí relató hechos. Que le impusieron un suplente. En ningún momento cuestionó a López Obrador pero llamó ‘pillos’ y ‘aves de rapiña’ a los representantes del morenismo a quienes acusó de obstruir su trabajo.

“Me acusan de que me habían prestado un millón de pesos estos tipos y falsifican un documento que es exclusivo de este Poder Legislativo, me hicieron demandas, llevaron a mi casa actuario y actuaria para decirme con qué contaba para no deberles nada”, dijo en aquel entonces.

Unos días después, en León, Landeros entregó a la entonces lideresa nacional morenista, Yeidckol Polevnsky los documentos con la resolución final que obligaba a Emiliano Cruz y Óscar Aguayo (sus asesores) a pagarle gastos y costas del juicio por 300 mil pesos tras dictaminarse la falsedad de la acusación.

En la rueda de prensa previa, el legislador acusó a ambos exasesores de urdir junto a su suplente Alejandro Bustos un plan para desprestigiarlo, quitarle el dinero de partidas que dispone del Congreso y al final, sustituirlo. Todo, con la venia de la dirigencia estatal del partido.

A tres años de distancia, Aguayo quien es regidor por Morena en el Ayuntamiento de Guanajuato capital tuvo que ‘apechugar’ con su proyecto de ser candidato a alcalde de su partido porque ni en la planilla está para buscar la reelección.

Además, tiene un proceso abierto en el poder legislativo al que le ha dado largas con recursos legales que solo prolongan su resolución mientras parece apostar al olvido o al cansancio de las autoridades en turno.

LA CARAVANA DE BÚSQUEDA: ESTAMPAS DEL DOLOR Y LA VISIÓN OFICIAL

El paso de la Caravana Internacional de Búsqueda por Guanajuato dejó por un lado ese sabor amargo de dimensionar el alcance que hoy tiene el problema de las desapariciones forzadas en el estado en el contexto nacional con los indicios que los protagonistas encontraron en el contacto con presos, una visita a la Fiscalía del Estado y organizaciones locales que siguen la misma causa.

Para las autoridades estatales, en voz del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, representó una prueba superada en la apertura que mostraron a los integrantes de la caravana y las observaciones que sus líderes hicieron.

Una de las advertencias más interesantes fue la de que la evolución que ha mostrado este fenómeno con el descubrimiento de más fosas clandestinas (ahora los trabajos están focalizados en Juventino Rosas donde ya ha habido hallazgos) es que la situación actual de Guanajuato se perfila como la que en su momento tuvieron entidades como Tamaulipas y Veracruz que hace años estaban en un punto álgido.

Y uno de los mejores textos que retrataron la parte más humana y dolorosa del paso de la caravana lo escribió la reportera Daniela Rea en el portal Pie de Página que encabezó su crónica con un dato preciso; los tres segundos que tuvieron los familiares de desaparecidos para reconocer en las fotografías de los 470 perfiles de cuerpos no identificados que hay en la Fiscalía del Estado y que concentran la estadística de 2019 a 2021.

“Tres segundos para mirar su rostro de frente, de perfil izquierdo, de perfil derecho; sus ropas, sus pertenencias, el detalle de sus tatuajes, sus cicatrices, el lugar donde fue encontrado el cuerpo”, escribe en el texto.

El testimonio recrea por un momento lo que representa para cada familiar ver casi medio millar de cuerpos, uno tras otro, tratando de encontrar un rasgo que les sea cercano y les recuerde a ese ser querido que buscan. Y como es natural, hubo psicólogos de la propia Fiscalía para asistir y acompañar ese amargo momento.

Y mientras eso ocurre, en otro punto del estado continúa la agenda de búsqueda de más fosas clandestinas, un drama que por fin una autoridad estatal enfrenta con determinación aunque algunos de sus integrantes -el Fiscal por encima de todos- hayan formado parte también de los tiempos en los que la omisión y el silencio fueron la respuesta.

Y en efecto, todavía queda mucho por hacer porque ni siquiera ha terminado el recuento de los daños.