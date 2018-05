Fonsi se ‘infiltra’ en los Billboard

El Universal

Ciudad de México.- El 12 de enero de 2017, Luis Fonsi y Daddy Yankee dieron a conocer al mundo “Despacito”; tres meses después harían una versión de la canción con Justin Bieber; 16 meses más tarde siguen ganando premios por ventas.

El domingo por la noche, Luis Fonsi recogió cinco premios Billboard, entre los que destacaron Canción Vendedora, Canción Latina y Canción Vía Streaming, entre otros.

El número de estatuillas igualó a las de Bruno Mars, quien era de los artistas más nominados de la noche. Los máximos ganadores no estuvieron presentes en la ceremonia. Ed Sheeran y Kendrick Lamar empataron con seis premios.

Ed Sheeran mandó un video agradeciendo el premio más importante como Artista del Año. El británico estaba nominado en 15 categorías.

A dos días de dos tiroteos en escuelas de Estados Unidos, cantantes hicieron un llamado a sus fans durante los premios Billboard. Desde Las Vegas, Kelly Clarkson, quien fungió como la conductora del evento, fue de las primeras en hablar del tema.

“Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy tan cansada de los minutos de silencio, así que por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa, porque esto es horrible.

“Los padres no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. No puedo imaginar qué pasaría si un día me tocan la puerta o me llaman para decirme… Les pido eso ahora en sus casas, no más minutos de silencio, actuemos por el cambio”, dijo.

Janet Jackson también se unió a este llamado. Lo hizo a través de su discurso al recibir el reconocimiento por su trayectoria. La cantante se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el premio, y lo hizo de manos de un Bruno Mars hincado.