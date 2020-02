Fondos Guanajuato presenta dos programas crediticios para empresarios de la entidad

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, admitió que el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer en niños alcanza ya el 50 por ciento, con lo cual, estimó, solo asegura su tratamiento durante este mes.

En entrevista, explicó que este problema se debe a la falta de proveeduría, por lo que actualmente Guanajuato se apoya con el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro a donde transfieren niños para que continúen su tratamiento.

Dijo: “En este momento tenemos asegurado este mes, pero no podría decir lo mismo para el mes que sigue; no nos anticipemos ni alarmemos a la población porque si en este momento logramos conseguir el medicamento no habrá problema, pero sí estamos ya atravesando un momento difícil”.

