El titular de Fondos Guanajuato aseguró que solo el 13% de las empresas a las que se les otorgaron créditos están en cartera vencida

Fernando Velázquez

León.- Hasta ahora, Fondos Guanajuato reporta una cartera vencida del 13 por ciento en los créditos que entregó como apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guanajuato durante la pandemia.

Así lo dio a conocer su titular, Juan Antonio Guzmán Acosta, quien refirió que de los 6 mil 922 financiamientos otorgados en la contingencia sanitaria, alrededor del 87 por ciento están siendo pagados en tiempo y forma.

Lee también: Primer fin de semana de marzo suma en Guanajuato 9 menores desaparecidos

El 13 por ciento restante, es decir, aproximadamente 900 deudores, están en cartera vencida, e incluso hay cuatro casos en los que no han podido localizarlos para hacer la cobranza.

“En toda actividad crediticia siempre hay empresas que deciden no pagar, algunos casos aislados, de empresas que se han acercado a decir que no pueden pagar, pero dicen que venderán su garantía o piden que se la tomemos a cuenta para poder pagar; también ha habido cuatro que no localizamos, no encontramos dónde cobrarles y pues es algo natural del crédito”, dijo.

Sin embargo, resaltó que la mayoría de los créditos que están en cartera vencida son de montos pequeños, por lo que incluso solo representan el siete por ciento del monto total de los préstamos, es decir, cerca de 35.5 millones de pesos.

Los morosos no pueden acceder a otro crédito mientras no cubran su adeudo, además de que ese impago queda registrado en el buró interno de Fondos Guanajuato y si eventualmente buscan otro financiamiento, este les será otorgado con una tasa de interés mayor.

Foto: Especial

¿Qué son los Fondos Guanajuato?

En 2020, como una medida emergente ante la pandemia del covid-19 y el cierre de negocios que trajo con ella, Fondos Guanajuato creó un programa especial que permitió a 8 mil 313 medianos, pequeños y micro empresarios acceder a distintos créditos para solventar su operación.

Sin embargo, desde finales del 2021 se reportaron problemas para que los negocios y empresas pudieran solventar los pagos, y algunos ramos, como el restaurantero, reportaron que cerca del cincuenta por ciento de sus afiliados no podían cumplir con sus pagos.

Te puede interesar: No alcanza: sufren Mipymes para solventar sus pagos a los créditos de Fondos Guanajuato

En octubre del 2021, Periódico Correo reportó que la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato (SDES) aún tenía pendiente la recuperación de 1 mil 574 millones 604 mil 472.06 pesos, que representaban el 83.8 por ciento de los créditos de Fondo Guanajuato.

Ahora, sin embargo, presumen que esa cifra ha disminuido, y que solo el 13 por ciento de los créditos no se han cobrado.

JRP