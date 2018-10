Fondo para Seguridad tendrá 600 mdp al año

Queda pendiente la resolución porque PRI y PVEM cuestionan los requisitos a municipios; los diputados y asesores que analizan el tema no se pusieron de acuerdo en algunos puntos

Catalina Reyes

Guanajuato.- El Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que propone crear Diego Sinhue en su iniciativa de reforma en la materia, tendrá 600 millones de pesos para 2019, que estarán incluidos en el Presupuesto de Egresos del estado, por lo que durante todo el sexenio se ejercerán 3 mil 600 millones.

Así lo afirmó el diputado Rolando Alcántar Rojas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, en conferencia de prensa. Añadió que esta cifra es un cálculo que han hecho los diputados con base en las necesidades de los municipios.

Aseguró que el destino de dicho fondo será el equipamiento, armamento y capacitación policiaca, pero cuando se le cuestionó que ese es el mismo destino de los recursos del Fortaseg, por lo que sería duplicar, respondió que ha venido disminuyendo el número de municipios que participan en este programa de la federación.

“Desgraciadamente muchos de los fondos han ido desapareciendo o se han venido disminuyendo de manera considerable, por eso la necesidad de crear este”, justificó. Además, dijo que se destinará a plazas de Policía y homologación de sueldos.

Agregó que en el primer año de entrega del fondo la asignación será por el tamaño del municipio, en concordancia con el nivel de índices delictivos que tenga, porque no hay un antecedente. Y explicó que el criterio para el segundo y tercer año será el nivel de cumplimiento de lo convenido.

Aclaró que estos recursos serán adicionales al presupuesto que otroguen los propios municipios para seguridad pública.

El PRI, en desacuerdo

En la mesa de trabajo para discutir esta iniciativa, Jorge Luis Hernández, asesor del PRI, no estuvo de acuerdo con el requisito que deberán cumplir los municipios, de homologar los reglamentos en materia de seguridad pública para tener derecho a recibir este dinero, porque consideró que “se rompe” la autonomía de los mismos, y desde su punto de vista “se está implantando un Mando Único por la vía del dinero”.

Pero la panista Alejandra Gutiérrez replicó que “no se rompe la autonomía municipal porque no es obligatorio, es un requisito para acceder a recursos adicionales; si quieres recibirlos, bien, cumple con ellos, si no, no es obligatorio. Igual sucede con el Fortaseg y muchos programas de recursos federales”.

El también panista José Guadalupe Vera agregó que se tiene que reglamentar el fondo y cumplir con requisitos “porque si no, sería tirar dinero a la basura”. Como ni el PRI ni el PVEM estuvieron del todo de acuerdo, se dejó pendiente el artículo para posterior definición.

