El actor charló con Correo sobre el filme que graba en Jerécuaro, y realzó la importancia de apoyar al nuevo talento del cine independiente

Onofre Lujano Sotelo

Jerécuaro.- Para el actor Flavio Peniche, el ser identificado dentro del cine como villano es agradable. Sin embargo recuerda que su carrera lo ha llevado a meterse en la piel de muchos personajes con buen desempeño.

“Hemos hecho otro tipo de personajes, como un sacerdote por ejemplo, pero creo que el público tiene razón, me ve más como villano, y en esta película en Jerécuaro no es la excepción, tengo ese rol”, compartió el actor en entrevista exclusiva para Periódico Correo.

Lee también: Flavio Peniche estelariza la película ‘Sin Salida’, que inicia grabaciones en Jerécuaro

El actor, que interpreta a uno de los personajes principales en el filme ‘Sin Salida’, que actualmente se encuentra en etapa de grabación en Jerécuaro, dice estar encantado de su experiencia hasta ahora. Incluso reveló que antes ya había visitado el municipio.

“No es la primera vez que paso por Jerécuaro. Conozco lugares aledaños como Anéalo, Querétaro entre otros lugares que son hermosos como Jerécuaro, que nos tiene fascinados”, admitió.

Explica que el papel de villano es muy divertido, aunque revela un gusto por el género de la comedia que lo ha llevado por caminos muy diferentes.

“Hemos hecho de todo. He actuado en varios personajes pero la gente me identifica más como villano. Y es bueno que me conozcan de esta forma, pero también la comedia de situación me agrada”, revela.

El actor Flavio Peniche junto a parte del equipo de la película. Foto: Onofre Lujano

El intérprete también señaló la importancia de apoyar proyectos emergentes y al nuevo talento que encuentra en el cine independiente un hueco para darse a conocer.

“Hay mucha gente que tiene sueños y quiere producir, se prepara para poder actuar y lograr estar en este medio, y es gente que está empezando, que hace cine independiente y vale la pena apoyarlos, porque vienen a estos municipios y apoyan a estas personas y les ayuda a ampliar sus horizontes”, opinó.

También hizo énfasis en darle cabida a los jóvenes actores y arroparlos con artistas de más amplia trayectoria como él.

“Es importante enfocarnos en los jóvenes. En mi caso tengo 45 años dentro de la actuación. Empecé con el señor Paco Malgesto, entre otros. A mí me tocó trabajar con el fallecido Fernando Casanova, con Fernando de Anda, con Gilberto de Anda… Son familias de abolengo en el cine y de enseñanza en esta profesión”, compartió.

Te puede interesar: Filmarán en Jerécuaro la película de acción “Sin Salida”

A lo largo de esta larga carrera, Flavio Peniche ha tenido la oportunidad de representar a todo tipo de personajes. Por eso al cuestionarle si se ha quedado con las ganas de hacer algún papel, responde con seguridad que ha interpretado todos los que ha querido.

“Últimamente he estado muy sangrón, porque ahora escojo los papeles, los trabajo mucho más para poder externar lo que yo quiero y darle la personalidad al personaje que yo quiera. Eso me gusta mucho”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP