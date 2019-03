‘Fiscalizan’ en el Río Laja ante posible extracción de material pétreo

Conagua y comuneros realizan operativos en la ribera, en su paso por Dolores Hidalgo, para detectar pequeños bancos utilizados de manera ilegal por los extractores de arena; no encontraron nada irregular

Dolores Hidalgo.- Por tercera ocasión a autoridades de la Comisión Nacional del Agua y comuneros de varias localidades realizaron un recorrido en la ribera del Río Laja en su paso por Dolores Hidalgo, como parte de los trabajos para evitar la extracción ilegal de arena y los daños a la flora del lugar.

El recorrido duró entre cuatro y cinco horas, pasando por las zonas de Los Dolores, San Nicolás y San Nicolás de Trancas, donde se pudieron localizar algunos pasos y pequeños bancos que son utilizados de manera ilegal por los extractores de arena.

A diferencia de la ocasión anterior, en este recorrido no se sorprendió a nadie, sólo a unos trabajadores jóvenes que maniobraban con maquinaria pesada, pero no se hizo ninguna detención ya que no se determinó si el lugar era propiedad del río o privado.

Aniceto Flores coordinador municipal de la UCD en Dolores Hidalgo, informó que se estarán realizando recorridos de manera cotidiana y se seguirán haciendo las solicitudes para que la autoridad competente se encarguen de sancionar y tomar nuevas medidas para evitar los saqueos de arena y la destrucción de la naturaleza.

En el recorrido participaron habitantes de Río Laja-Los Ramírez Santa Clara. Al final acordaron seguir realizando recorridos por el afluente y seguir trabajando en la solicitud de que haya seguridad permanente a lo largo del Río Laja.

