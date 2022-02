El sábado pasado cuando reporteros de los medios de información del estado cubrían un evento policiaco en el municipio de San Francisco del Rincón (un ejecutado) con cámaras y telefonía móvil, un elemento identificado de la Fiscalía General del Estado (FGE) se les acercó con la finalidad de “violentarlos”: los amenazó con llevárselos detenidos y les arrancó sus celulares para borrar las galerías. O sea, no sólo los atacó, también violó sus derechos, amén de afectar sensiblemente su labor y afectar a los medios para los que trabajan.

En un contexto de inseguridad por la violencia y carencia de garantía de los gobiernos, además de la pandemia provocada por la COVID-19, los reporteros que cubren la fuente policiaca tienen en los elementos de las corporaciones, ministeriales incluidos, una “resistencia” muy fuerte a la realización de sus actividades. En el orden nacional, los asesinatos de periodistas crecen provocando manifestaciones contra el Ejecutivo Federal; en Guanajuato, se está volviendo “normal” la importunación.

Los periodistas agredidos están exigiendo al titular de la FGE, Carlos Zamarripa Aguirre, la presentación del agresor o agresores y su cese, amén del alto a ataques que las policías están perpetrando contra representantes de los medios. No es un hecho aislado; antes Diego Sinhue Rodríguez, gobernador ofreció disculpas a reporteros en Celaya luego de confrontarlos, cuando quiso emular a AMLO: “Soy dueño de mi silencio. Hasta aquí acabó la entrevista”.

Honestidad

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), al igual que lo hace el INE tiene la obligación de garantizar, en aquellos procesos que le son relativos, que la participación del ciudadano sea libre e “informada”. La regidora Paloma Robles Lacayo está buscando nuevamente -fracasó en su primer intento- obtener apoyo ciudadano en la ciudad de Guanajuato para llevar a plebiscito el uso de un empréstito para la construcción del nuevo museo que albergará a las famosas momias del municipio, al cual se opone. Sin embargo, en su discursiva pública, como consignan medios y redes sociales, incurre en inexactitudes y falacias, con tal de obtener respaldo. Hace de la desinformación un instrumento para su objetivo. El IEEG debe tomar nota si los apoyos se sustentan en falsedades.

De forma reiterada y como base de su reclamo, Robles Lacayo ha asegurado que el nuevo museo no es tal, sino un centro comercial. Hace de su opinión una verdad, contra documentos legales que sustentan todo lo contrario: se construirá un museo del municipio. Sus dichos han sido retomados por sus promotores del plebiscito, algunos de los cuales señalan, en las mesas donde recaban las firmas de apoyo, que el proyecto es negocio particular del alcalde Alejandro Navarro.

No se sabe si Paloma Robles alienta directamente tales falsedades entre quienes le auxilian, como medida desesperada por lograr los apoyos que busca, pero lo que si es cierto es que, a pesar de la evidencia en video que ha mostrado Correo de dicha práctica, donde se engaña a los ciudadanos con argumentos falsos, la regidora de Morena afirma que no se miente. El video es prueba clara de que no hay honestidad en la información que manejan, ni en ella sobre lo que sucede. El IEEG, de acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana estatal, en su artículo 11, está llamado a cuidar que la información dada a los ciudadanos sea cierta.

En reclutamiento

La situación de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) es cada vez más precaria. Sus ingresos son limitados y no cuentan con los derechos laborales plenos del resto de los trabajadores universitarios. Y lo que es peor, ninguna autoridad se hace responsable de ellos: la Federación ya avisó que no es de su competencia asignarle recursos y el Gobierno del Estado no ha logrado sensibilizar al rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, para que ajuste el presupuesto y haga justicia con los músicos.

Lo que si hace es buscar un administrador de la OSUG. Alguien que haga contención de las demandas de los músicos: ser el “vínculo entre el personal adscrito a la orquesta y la Dirección de Extensión Cultural -a cargo de José Osvaldo Chávez Rodríguez- para dar a conocer las necesidades, gestionar su atención y dar seguimiento” entre otras tareas.

Los interesados tienen hasta el 27 de febrero para solicitar el puesto. Los candidatos serán evaluados y el 11 de marzo, Osvaldo Chávez deberá anunciar quién quedó como administrador. Se avisa a los postulantes, no administrarán en la abundancia, por el contrario, sabrá de los esfuerzos de sobrevivencia de los músicos. ¿Aguantará?

De la Valija

Me pareció ver un lindo gatito…

Este fin de semana ha resultado toda una novedad para los habitantes del estado de Guanajuato la supuesta presencia de un “gran felino” en Apaseo el Grande, que consiga el gobierno municipal de José Luis Oliveros Usabiaga y que respaldan las autoridades estatales, tras una revisión en campo, aunque no se sepa qué tipo de animal es. Las primeras versiones apuntaban a que era un tigre. Hay alerta y se pide a la población de la región cuidarse.

A reserva de que se le encuentre por seguridad de todos, lo cierto es que el sospechosismo emergió ante la novedad. La zona es de las más afectadas por la criminalidad; con el antecedente, en redes sociales se comenta que, en un estado con miles de homicidios, desaparecidos y fosas clandestinas no reconocidas por las autoridades de procuración de justicia, se vive en una especie de dimensión desconocida, a la cual ahora se incorporan chupacabras, osos, sasquatch, extraterrestres, zombies y hasta tigres diente de sable o el Tigre Toño. La desconfianza e incredulidad.

Paulo Bañuelos Rosales

Con una primera oteada del campo guanajuatense, se pueden percibir diversas necesidades y problemas que emergen, los productores de fresa de Irapuato revelaron que nuevas plagas amenazan sus cultivos y en Salamanca los agricultores precisan que, de 7 mil hectáreas de cultivo, sólo 4 mil están siendo trabajadas. El encargado del campo de Guanajuato tiene trabajo en el inicio de 2022.

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural estatal, está llamado a motivar a productores y familias para que mantengan las tareas en el agro, ante los altos costos de los insumos. Debe presentar un plan en lo inmediato.

El titular de la SDAyR tuvo la oportunidad de escuchar hace días al gobernador ofrecer disculpas a los hombres del campo por estar estado alejado del sector. Ahora es cuando el ingeniero Bañuelos Rosales debe arrimarse a ayudar, hacer su trabajo y cumplirle a su jefe, pues ya no le creerán que la chamba es de la Federación; “aquí hay aprietos”.

