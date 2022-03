Fiscalía General del Estado de Guanajuato

1.– Aumentar el sufrimiento

Carlos Zamarripa Aguirre

La decisión tomada desde un escritorio de la burocracia estatal para centralizar las necropsias del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), como suele suceder, se basa en lo que mejor convenga a los funcionarios no a la sociedad. En este caso, no existe una evidencia que muestre lo contrario.

Los familiares de quienes hayan muerto y deban pasar por el forense, tendrán que acudir desde todos los rincones del estado al nuevo edificio de Servicios de Investigación Cientifica, en la sede central de la fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre. Además del dolor de su pérdida, las familias son obligadas a acudir a Guanajuato Capital para realizar los trámites de reconocimiento, liberación del cuerpo y buscar quién obtenga los permisos para el traslado del cuerpo de forma intramunicipal. Todo un viacrucis. Que se sepa, la fiscalía no sufraga el retorno de los cadáveres.

En las funerarias refieren que el procedimiento implica al menos tarifas de 3 mil pesos para esos traslados y ya están ofreciendo los servicios. Como en la Ley de Herodes, se regresa al Centro, las nuevas tecnologías ya no sirvieron para afianzar la descentralización implementada por años como medida para atender a la población. Las razones no se explican del todo, pero en este caso, si se trataba de ahorros, era mejor lograr la austeridad en otras áreas de servicio, no en algo tan sensible para las personas. El trato “más humano” que se dice habrá para los cuerpos, podía hacerse en los muncipios.

2.- Por los cielos

Ricardo Sheffield Padilla

La cuerda puede romperse. No debe culparse a los tortilleros por el aumento al kilo de tortilla. En ellos no cabe eso de que son acaparadores “chupasangre”, son industriales de la transformación, hacen del maíz uno de los alimentos esenciales en la mesa de los guanajuatenses y mexicanos y lo venden de forma directa. Las autoridades deben asumir que ellos un extremo de una industria que está siendo más que afectada por el aumento de costos de materia prima y servicios. Ahí es donde, en el libre mercado, hay que aplicar la rectoría del Estado para que no se disparen los s.

Canacintra apunta que el costo del maíz ha aumentado más de 44 por ciento. Juan Carlos Dávila, representante de la Gran Alianza de Industriales de la Masa y la Tortilla de México, señala que este producto no está en la canasta básica y cuestiona al gobierno por ello. Pide medidas para que haya materia prima accesible y sostener los s. A la par, considera un abuso que la Profeco, a cargo del leonés Ricardo Sheffield Padilla, los hostigue por aumentar costos, cuando ya el precio está liberado. La solución está en el campo, ahí debe inyectar la Federación los recursos.

3.- De tiempo completo

Jorge Enrique Hernández

El daño generado a los alumnos del sistema educativo estatal de Guanajuato por la pandemia de COVID-19, a la par de sus efectos en la economía y el comportamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, requiere de estudios puntuales y programas especiales para la reparación, dado que las consecuencias ya se advierten. En este proceso, el Banco Mundial reconoció a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) por sus diagnósticos y aceptar las vulneraciones sensibles que deben enfrentarse. Son 37 mil alumnos del Nivel Medio Superior y Superior, quienes por diversas causas no regresaron a sus “aulas” después de dos años. 80 mil si se suman todos los niveles.

El titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, adelantó que la razón por la cual no continuaron con sus estudios, se debe a la economía familiar; plantándose un reto de que regresen; sin embargo, si no mejora la economía en particular de la familia, sería el gran obstáculo al programa de recuperación educativa. Otra cuestión descubierta, es el “rezago” en matemáticas y español.

Truman Packard, responsable del programa de Desarrollo Humano para México del Banco Mundial, reconoció la evaluación, siendo Guanajuato el único estado en aplicar actualmente el diagnóstico Recuperación de Información para Medición de los aprendizajes “RIMA”. No hay que olvidar que con la contrarreforma educativa de la 4T, las evaluaciones prácticamente desaparecieron.

En Guanajuato, además de continuar con los programas específicos para cubrir el ciclo escolar, es una “tarea extra” para las autoridades atemperar la deserción escolar; y, se requieren pedagogías efectivas para actualizar a los educandos. Y como dijo el funcionario del Banco Mundial: “La pandemia solo llegó a revelar la crisis de aprendizaje que ya se vivía”.

De la Valija. No desperdiciar la oportunidad

La celebración del Rally de las Naciones este próximo fin de semana es necesario para impulsar la economía de Guanajuato Capital, Silao y León. No se pueden desperdiciar oportunidades cuando la crisis económica ya está aquí y ahoga a las familias. Del turismo dependen miles de ellas. La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, estimó una derrama económica de 180 millones de pesos para León y 240 millones en el estado.

Por cierto, la edil, ya está en el Congreso de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) en Florida. León es una de las 7 corporaciones del país que están acreditadas ante la instancia. Se busca que la Academia Metropolitana tenga las mejores certificaciones internacionales. Ale Gutiérrez quiere afianzar su reforma a la policía leonesa desde su formación.

Marco Antonio Rodríguez Vázquez

El pasado 11 de enero durante la reunión convocada por el Gobierno del Estado con alcaldesas y alcaldes para reforzar medidas preventivas ante la cuarta ola de la pandemia de COVID-19, el encargado estatal del trabajo informó sobre el proceso de verificación a los centros laborales, comercios, centros recreativos y espacios públicos, restaurantes, etc., para corroborar que cumplieran y pudieran seguir operando. Sin embargo, en asesoría de trabajadores no se le divisa.

Marco Antonio Rodríguez Vázquez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, ratificado en el puesto, en menos de una semana se ha enterado de la concentración de trabajadores activos y despedidos de la empresa china Wasion en el Puerto Interior del Bajío en Silao, para exigir el pago de salarios y liquidaciones, conforme a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo; pero el funcionario ha optado por no entrar de fondo y cumplir con sus funciones de asesoría a los manifestantes, que además son sus compatriotas.

Ni en la primera concentración del 24 de marzo, ni de ayer, se conoció de actuación concreta de la Subsecretaría del Trabajo para apoyar a los obreros y sus familiares que están sufriendo la táctica de desatención de la empresa. Aunque si se “informó” que los subordinados de Rodríguez Vázquez buscaban dispersar la concentración de las 50 personas (algunos con esposas e hijos), para favorecer la firma china Wasion. La ley debe respetarse y sobre todo, debe ver por los el respeto a los derechos de los mexicanos