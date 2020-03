Fiscal anuncia creación de Centro Estatal para Localización e Identificación de Personas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del estado, anunció la próxima creación de un Centro Estatal para la Localización de Identificación de Personas, con el fin de dar más y mejor atención a las familias de estos.

Así lo dio a conocer al rendir su primer informe de actividades respecto al año pasado, en donde señaló que la puesta en marcha de este centro, implica toda una reconfiguración de las agencias especializadas, por lo que se contará con mayor personal, capacitación y presencia en cada una de las regiones del estado, y es que lo que se busca es la implementación de un nuevo sistema forense de búsqueda de personas”.

En el proyecto se contempla la puesta en marcha de un sistema de alertamiento vinculado al C5i en tiempo real, además de la creación de un banco de información propia que esté enlazando con otras fuentes nacionales compatibles que estarán al alcance de los familiares para su revisión inmediata.

Zamarripa mencionó que en el caso de mujeres desaparecidas, se implementará el protocolo ‘Alba’ para su búsqueda y localización especializada.

“En el futuro inmediato, el reto en el que ya nos encontramos trabajando es en la atención de personas desaparecidas para cuyas familias daremos más y mejor atención”, señaló.

“No atendemos la prevención”

Frente al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, así como autoridades de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno y de representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Gobierno de Estados Unidos (INL), Carlos Zamarripa Aguirre, señaló que aunque en muchos aspectos la Fiscalía General del Estado se ha adelantado a las exigencias del fenómeno delictivo y aun con resultados hay quienes aún preguntan, ¿por qué la Fiscalía no ha logrado prevenir la comisión de delitos?, ¿por qué siguen aconteciendo? E inclusive ¿por qué algunos sobre todos los de alto impacto y que generan violencia van a la alza?

“Mi respuesta es porque nuestra competencia y responsabilidad comienza cuando el delito ha ocurrido a fin de esclarecerlo y porque no llevamos a cabo prevención como la parte esencial a nuestras funciones, adicional a que la génesis de otros determinados delitos está en el ámbito de nuestra competencia”.

Hay cifras, pero no de feminicidios

Carlos Zamarripa detalló diversas cifras relacionadas con el quehacer ministerial, no obstante en el tema de feminicidios no dio mayores datos, solo se limitó a decir que todos están esclarecidos.

Resaltó la detención de 2 mil 236 imputados y la desarticulación de 174 bandas y células dedicadas a la comisión de delitos y la recuperación de más de 440 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Respecto al combate al secuestro destacó el caso de una mujer extranjera ocurrido en San Miguel de Allende, que culminó con la detención de Raúl Escobar Poblete “comandante Emilio” de nacionalidad chilena a quien se le sentención con 60 años de prisión.

Dijo que un total de 14 mil 970 carpetas de investigación fueron llevadas a judicialización y se celebraron más de 7 mil audiencias de vinculación a proceso.

Además resaltó el decomiso de más de 100 mil artefactos como armas y cartuchos de múltiples calibres, “inclusive de uso antiaéreo, contra blindajes, granadas, vehículos todo terreno con blindajes profesionales y rudimentarios, algunos con aspecto de corporaciones oficiales, uniformes de instituciones de seguridad, chalecos antibalas, equipos de radio comunicación, así como el aseguramiento de drogas e hidrocarburo de procedencia ilícita (…) que son gran parte del origen de la violencia actual”.

Respecto a la Justicia Integral para Adolescentes refirió que en el 2019 se abrieron 2 mil 970 carpetas de investigación, de las cuales 2 mil 733 fueron resultas con salidas alternas y se dictaron 135 sentencias.

Y en materia de extinción de dominio se obtuvieron sentencias condenatorias por un monto de 26 millones 416 mil 258 pesos.

“Nuestro trabajo tiene resonancia”

Al término de su discurso, Carlos Zamarripa Aguirre manifestó que “reconozco que respecto de mi sentir hay críticos o que simplemente no lo comulgan, lo que agradezco así sea, porque el día que no los hubiera, significaría que nuestro trabajo no tiene resonancia y habrá desaparecido la razón de ser de la institución que me honro en dirigir”.

Llama a cerrar filas

En su intervención, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo manifestó que es de suma importancia que se fortalezcan las instituciones como la Fiscalía General del Estado a través de la inversión, la rendición de cuentas, confianza y la participación ciudadana.

“México Evalúa lo ha dicho, el estado con menor nivel de impunidad es Guanajuato y este es un trabajo de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial”.

No obstante dijo que de nada sirve que la Guardia Nacional, que el Ejército Mexicano apoye al estado y “nosotros les ayudemos en la responsabilidad del gobierno federal de combatir a los grupos criminales, de nada sirve sino logramos llevar a prisión a los criminales, por eso es fundamental el trabajo de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía General de la República en el fortalecimiento a la institución para poder darle la vuelta al problema”.

El mandatario estatal reconoció el problema de los altos índices en homicidios dolosos que afecta y que se tiene que seguir trabajando de manera coordinada para abatirlos; “federación, estado y municipios vamos a salir adelante en la medida en que junto con la ciudadanía trabajemos en conjunto”.

