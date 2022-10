Alma Alcaraz dijo que desde el inicio de la legislatura ha sido insistente en las deficiencias de fiscal Anticorrupción de Guanajuato

Guanajuato.- La diputada de Morena, Alma Alcaraz, adelantó que solicitará que el fiscal Anticorrupción de Guanajuato, Marco Antonio Medina Torres sea removido de su cargo. Señaló que ha sido un tema en el que se ha insistido desde el inicio de la legislatura.

Lo anterior luego de que de acuerdo con el estudio ‘Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción’, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización civil ‘Tojil’, desde el 2020 a la fecha, la Fiscalía Anticorrupción no ha logrado una sola sentencia condenatoria. Esto aunado a que la instancia es la quinta a nivel nacional que menos investigaciones ha iniciado.

Al respecto, Alma Alcaraz dijo que desde el inicio de la legislatura ha sido insistente en las deficiencias de fiscal Anticorrupción de Guanajuato. Por ello, hace varios meses, presentó una iniciativa para modificar la designación del titular de esta área. Es decir, que ya no se nombre por el fiscal General del Estado para que no sea un “súbdito” de ésta. Además, que se establezca otro mecanismo en el que se involucra al Congreso. Sin embargo, la propuesta se encuentra en la “congeladora”.

“Hemos estado metidos en este tema y en efecto el fiscal Anticorrupción no ha dado una sola muestra de trabajo con respecto a los diferentes casos que sabemos que le han estado llegado a través de diferentes denuncias”.

Urgen nuevo proceso de selección para fiscal

La legisladora tomó como referencia otro estudio del IMCO denominado ‘Análisis de las Fiscalías Anticorrupción en México’ del 2021. Ahí se reveló que, del 2019 al 31 de mayo de 2020, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, no había judicializado una sola investigación.

“Entonces nosotros queremos que se genere un cambio, pediremos la remoción del actual Fiscal Anticorrupción del Estado y obviamente que se apruebe nuestra iniciativa en donde no estamos pidiendo nada del otro mundo, ni nada extraordinario. Estamos pidiendo lo que 19 estados ya tienen, que es que su fiscal anticorrupción sea nombrado de otra manera”, sostuvo.

A decir de la diputada morenista, existe una falla en el sistema de fiscalización en la entidad, que genera un campo fértil para la corrupción.

“Tenemos una fiscalización, la Auditoría Superior del Estado carece de un marco normativo que le exija entregarnos a los diputados información importante. Desde ahí está mal y si nos vamos al tema en el que la Fiscalía tuviese que hacer investigación en relación a lo que se le pasa, a lo que proviene, por ahí encontramos otro problema. El fiscal, no investiga, no avanza, no hay nada judicializado, ahí volvemos a encontrar otro atorón y ahí también vemos un marco normativo muy carente de lo que se está utilizando a nivel nacional”.

OCL urge atender seguridad

Al rendir su tercer informe de actividades, el Observatorio Ciudadano Legislativo (OCL) recomendó al Congreso del Estado a enfocar los esfuerzos en materia de seguridad pública y prevención de la violencia ante la situación que se vive en la entidad.

Tras señalar que en este informe predominó el aspecto cualitativo, señaló que en el año que se informa se presentaron 400 iniciativas, pero más de 250 eran de informes de auditorías, ocho conmemorativas y alrededor de 5 en materia de seguridad. Además, señaló que otro tema importante a abordar es el medio ambiente.

Analizan trabajo legislativo

Del análisis al trabajo legislativo, se determinó que, aunque las inasistencias al pleno y a las comisiones fueron mínimas es necesario que las Comisiones de Juventud y Deporte presidida por Edith Moreno Valencia y la Comisión de Atención al Migrante, que presidente Hades Aguilar Castillo, ambas del Grupo Parlamentario de Morena, se activen, pues son las que registran un bajo trabajo.

De igual forma la Comisión de Administración y la Comisión de Asuntos Electorales, aunque los integrantes del OCL afirmaron que ésta se justifica porque no son tiempos electorales.

Jesús Eleazar García señaló que, del trabajo realizado, el OCL emitió algunas recomendaciones al Congreso del Estado para mejorar el trabajo legislativo. Entre estas que se cuenta con una agenda legislativa a nivel de grupo y representación parlamentaria que permita conocer el rumbo que sigue cada fracción. Además, que esto se adicione como una obligación en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además que se incluya en un micro sitio en la página de internet.

También que las agendas legislativas cuenten con elementos mínimos que sean medibles como el objetivo de las mismas y que se garantice la contribución de la ciudadanía en la discusión de las iniciativas; además que se sigue insistiendo en la creación de un manual de técnica legislativa para que el trabajo en las comisiones sea más claro.

El presidente del OCL dijo que el compromiso del organismo es ampliar la metodología de análisis del trabajo legislativo en términos cualitativos y cuantitativos.

Solventan recomendaciones de auditorías

Del informe destacó que, en el presente año, en el Congreso del Estado se llevaron a cabo 8 auditorías, siete internas y una externa por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales se emitieron 17 recomendaciones y de estas se solventaron 15 y quedan pendientes dos.

Se explicó que estas auditorías tienen que ver con acciones de comprobación de gastos que fueron subsanados; las observaciones fueron dirigidas a los órganos administrativos del Congreso y tuvieron que ver con deficiencias en el proceso administrativo y retrasos en la comprobación.

