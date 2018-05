Firmaron el Pacto de Civilidad 80% de los candidatos para ayuntamientos y diputaciones

En los 46 consejos municipales fueron convocados un total de 377 candidatos a las presidencias municipales dio a conocer el el consejero electoral Santiago López Acosta

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- De un total de 476 candidatos para ayuntamientos y diputaciones locales por el principio de mayoría relativa convocados a la firma del Pacto de Civilidad impulsado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), sólo asistió el 80% para ambos cargos, así lo informó el consejero electoral Santiago López Acosta.

En el informe de suscripción de dicho pacto el cual se llevó a cabo del 22 al 28 de mayo se precisó que en los 46 consejos municipales fueron convocados un total de 377 candidatos a las presidencias municipales, de los cuales sólo firmaron el pacto 299 representando un total del 79%.

Se detalla en el informe que del PAN firmaron 45 candidatos, del PRI un total de 42, mientras que del PRD firmaron 31; del PVEM lo hicieron 39. En tanto del Partido Movimiento Ciudadano firmaron 34 candidatos, del Partido Nueva Alianza 36 candidatos. Ninguno de los dos candidatos de Morena que contienden en solitario firmó el pacto, mientras que si lo hicieron sólo seis de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ y de 25 candidatos independientes, sólo uno no firmó.

En tanto que en los 22 consejos distritales, de un total de 139 candidatos a diputaciones locales convocados solo firmaron 111 de ellos, lo que representó el 79.85%.

Del PAN firmaron todos los candidatos, del PRI firmaron 20, del PRD no se presentó el único candidato que no va en coalición con el PAN. Del Partido del Trabajo al ir en coalición en 20 distritos y al postular en 2 de ellos de manera individual solo signó el 50% de las candidaturas; lo mismo que en Morena, aunque el Partido Encuentro Social no firmó.

Del PVEM todos los candidatos firmaron el pacto, al igual que todos los candidatos del Partido Nueva Alianza; del Movimiento Ciudadano solo signaron 19 de 22; y de las candidaturas independientes, los dos candidatos a diputados se presentaron al consejo distrital a firmar.

Al respecto, el consejero electoral Santiago López Acosta señaló que se trató de un ejercicio de voluntad política de los actores principales de la contienda, “más allá de las cifras y de los números plasmados en este informe, la participación de las candidatas y candidatos fue con una extraordinaria voluntad política de comprometerse a los términos que se estaban planteando de este pacto que va más allá de contribuir con la legalidad, que generó un ambiente de respeto y de armonía entre la clase política”.

Por lo que corresponde a la firma del compromiso por la legalidad y la civilidad entre la candidata y los candidatos a la gubernatura del estado, hasta ayer, solo habían firmado Bertha Solórzano Lujano del Partido Nueva Alianza y Felipe Arturo Camarena García del PVEM.

Para hoy a la 1:00 de la tarde, está programada la firma de dicho compromiso del candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

Es decisión de candidatos

Respecto a que algunos candidatos a presidentes municipales se han negado a participar en los debates organizados por el IEEG como es el caso de Ricardo Ortiz del PAN y Yulma Rocha del PRI, el presidente del IEEG, señaló que “somos respetuosos de las decisiones que se tomen”, por lo que de ninguna manera puede ponerse en duda la intención del trabajo que se está haciendo en la realización de los debates en virtud de que son escasos los candidatos que no quieren participar.

“Es mucho muy importante para que la ciudadanía en todos los municipios y distritos puedan tener información”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Antonio Ortiz señaló que el IEEG tiene la obligación de convocarlos a debatir, “no hay una obligación de ellos, es una excelente oportunidad para que los partidos políticos contrasten sus plataformas y sus ideas y sus planes, pero sobre todo está hecho para que los ciudadanos tengan su voto informado y razonado, pensando en la ciudadanía si vale la pena organizarlos aunque no estén todos”.

MEJZ*